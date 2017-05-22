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09:42 (мск), источник: VN.ru

Новые отключения горячей воды-2017 в Новосибирске с 22 мая

Без горячей воды в Новосибирске остаются 2248 объектов, сообщает мэрия. В связи с ремонтными работами частично продлены сроки отключения в микрорайоне «Снегири».

Повторно отключили горячую воду в ОбьГЭС, ремонт котельной там продлится до второго июня. Локальные отключения на один-два дня с понедельника начались в Калининском и Заельцовском районах, а также в отдельных объектах левобережья. Подробности в материале VN.ru.

Новая волна отключений горячей воды началась в Новосибирске 22 мая. По-прежнему от горячей воды остаются отключенными ул. Курчатова и ул. Рассветная в микрорайоне «Снегири».

Как пояснили в диспетчерской УК «Сибирская инициатива» корреспонденту VN.ru, с 15 до 21 мая горячая вода отсутствовала в связи с гидравлическими испытаниями. Сейчас отключение продлили на сутки в связи с ремонтными работами. Горячую воду обещали дать 22 мая в 17.00.

С 8.00 22 мая до 17.00 второго июня под отключение повторно попал район ОбьГЭС — улицы Новоморская, Софийская, Гидромонтажная, Ветлужская, Красноуфимская, Приморская, 40 лет Комсомола, Энгельса, Печатников. С 15 по 18 мая на котельной КРК цех № 2 по ул. Софийская проходили гидравлические испытания, которые проводило «СИБЭКО». С сегодняшнего дня в котельной начались ремонтные работы, сообщили в диспетчерской УК «Правый берег».

22 мая в восемь утра начались гидравлические испытания на улицах Лейтенанта Амосова и Солидарности в Калининском районе. Предположительно они продлятся два дня, подключение назначено на 23 мая в 17.00. Улицу Новоуральскую отключили с 8.00 до 16.00 22 мая. Там проводятся локальные работы по замене запорной арматуры и отводов от котельной заводов «Искра», сообщили в диспетчерской ЖКХ.

С 8.00 22 мая гидравлические испытания стартовали на улицах Кубовая, Охотская и Мочищенском шоссе в Заельцовском районе. Горячую воду на этих объектах планируется подать 23 мая в 17.00.

Локальные плановые ремонтные работы проходят 22 мая с 8.00 до 13.00−20.00 на улицах Новая Заря, Учительская, 25 лет Октября, Чкалова, Авиастроителей в Заельцовском районе.

На сутки продлили сроки подключения двух объектов на улице Мостовой, где сейчас идет ремонт трубопровода.

Дома планируют подключить в 17 часов 22 мая. 23 мая до 17 часов подключат еще три объекта на улице Фабричной, сообщили в пресс-службе мэрии.

На левом берегу 22 мая локальные отключения горячей воды на улицах Котовского, Блюхера, Немировича-Данченко, Тульской, Петухова, проспекте Карла Маркса. Проводятся плановые ремонтные работы, период отключения — с 9.00 до 17.00−20.00.

Напомним, самые длительные отключения — с 15 по 26 мая (максимальный срок) — ожидают жителей районов, питаемых от ТЭЦ-5. Это Центральный, Октябрьский, Железнодорожный, Заельцовский, Дзержинский и Первомайский районы (список попавших под отключения улиц). Однако как показывает практика, после окончания гидравлических испытаний могут начаться ремонтные работы. Последние этапы испытаний, связанные с отключением потребителей, будут закончены в июле 2017 года, информирует «СИБЭКО».

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