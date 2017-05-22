В Уфе начинается ремонт дорог, планируются перекрытия улиц

В связи с этим с 23 мая по 20 октября будет ограничено движение транспорта по ряду улиц, сообщили в администрации Уфы.

Список участков, где будет перекрыто движение:

улица Цюрупы — на участке от Краснодонской до З. Валиди по одной полосе в период проведения фрезерования и по двум полосам в период устройства нижнего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия;.

по проспекту С. Юлаева — от Мингажева до 50 лет СССР по одной полосе. Здесь ремонт планируется проводить участками протяженностью не более 1,5 км;.

по проспекту Октября — от Шафиева до Северного проезда по одной полосе в период проведения фрезерования, затем по двум в период асфальтирования;.

по улице Р. Зорге — от 50 лет СССР до Большой Гражданской и по улице Большая Гражданская — от Зорге до 50 лет Октября — сначала по половине проезжей части, затем полное перекрытие.