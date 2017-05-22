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09:59 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе начинается ремонт дорог, планируются перекрытия улиц

УФА, 22 май 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе начинается ремонт дорог в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», о котором неоднократно сообщалось ранее.

Источник: Башинформ

В связи с этим с 23 мая по 20 октября будет ограничено движение транспорта по ряду улиц, сообщили в администрации Уфы.

Список участков, где будет перекрыто движение:

  • улица Цюрупы — на участке от Краснодонской до З. Валиди по одной полосе в период проведения фрезерования и по двум полосам в период устройства нижнего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия;.
  • по проспекту С. Юлаева — от Мингажева до 50 лет СССР по одной полосе. Здесь ремонт планируется проводить участками протяженностью не более 1,5 км;.
  • по проспекту Октября — от Шафиева до Северного проезда по одной полосе в период проведения фрезерования, затем по двум в период асфальтирования;.
  • по улице Р. Зорге — от 50 лет СССР до Большой Гражданской и по улице Большая Гражданская — от Зорге до 50 лет Октября — сначала по половине проезжей части, затем полное перекрытие.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, ремонтируемые участки будут отражаться в сервисе «Яндекс-пробки» — с компанией заключен соответствующий договор.

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