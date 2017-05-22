Еще один Boeing из Японии приземлился в аэропорту Братска
Самолет доставил необходимую технику и специалистов для ремонта экстренно севшего Dreamliner.
Самолет доставил необходимую технику и специалистов для ремонта экстренно севшего Dreamliner.
Грузовой самолет привез оборудование для ремонта экстренно севшего в Братске Boeing 787 Dreamliner, который совершил аварийную посадку в Братске 12 мая, при выполнении рейса по маршруту Токио — Дюссельдорф. Грузовой Boeing не только доставил необходимую технику и специалистов, но и забрал груз, до сих пор находившийся на борту Dreamliner. Информацию об этом подтвердили корр. ИА IrkutskMedia в справочном бюро аэрогавани.
Напомним, 12 мая аэропорт Братска принял незапланированный международный рейс авиакомпании All Nippon Airways Токио — Дюссельдорф. Летевший из Японии в Германию Boeing был вынужден изменить свой маршрут
Аварийный Boeing 787 Dreamliner будет находиться в аэропорту Братска еще неделю. Именно столько времени потребуется для ремонта воздушного судна. Предварительная проверка показала, что вышедший из строя двигатель восстановлению не подлежит.