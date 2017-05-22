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11:23 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Еще один Boeing из Японии приземлился в аэропорту Братска

Самолет доставил необходимую технику и специалистов для ремонта экстренно севшего Dreamliner.

Источник: IrkutskMedia.ru

Грузовой самолет привез оборудование для ремонта экстренно севшего в Братске Boeing 787 Dreamliner, который совершил аварийную посадку в Братске 12 мая, при выполнении рейса по маршруту Токио — Дюссельдорф. Грузовой Boeing не только доставил необходимую технику и специалистов, но и забрал груз, до сих пор находившийся на борту Dreamliner. Информацию об этом подтвердили корр. ИА IrkutskMedia в справочном бюро аэрогавани.

Напомним, 12 мая аэропорт Братска принял незапланированный международный рейс авиакомпании All Nippon Airways Токио — Дюссельдорф. Летевший из Японии в Германию Boeing был вынужден изменить свой маршрут из-за сбоев в работе одного из двух двигателей. Взлетно-посадочная полоса братского аэропорта способна принять любой тип самолетов, поэтому в экстренных случаях может использоваться как запасная. Пока борт вырабатывал топливо, по тревоге были подняты пожарные и скорая помощь. Лайнер приземлился благополучно, никто из 121-го пассажира и 12-ти членов экипажа не пострадал. В Братск был вызван резервный борт из Токио, чтобы транспортировать пассажиров в Дюссельдорф.

Аварийный Boeing 787 Dreamliner будет находиться в аэропорту Братска еще неделю. Именно столько времени потребуется для ремонта воздушного судна. Предварительная проверка показала, что вышедший из строя двигатель восстановлению не подлежит.

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