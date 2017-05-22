Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Снигирь в образе Салтычихи на съемках «Кровавой барыни»
ВОЗ назвала самую пьющую страну в Европе
«Это тупик»: Греф о санкциях в России
Поведение Ксении Собчак вызвало споры в соцсети
Жена Немцова затмила всех на закрытом бьюти-девичнике (фото)
Ким Чен Ын приказал военным быть готовыми «сломать хребет врага» Лидер КНДР проинспектировал план удара по территориям на спорной границе в Желтом море
Юлия Снигирь в образе Салтычихи на съемках «Кровавой барыни»
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Трупы бойцов ВСУ вывозят из Донбасса составами – Прилепин
В РФ не исключили "великого украинского файервола"
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
Жена Немцова затмила всех на закрытом бьюти-девичнике (фото)
Украинцы выстроились в очередь в Крым – СМИ
Захарова показала изящное тело в роскошном платье
Новое поколение Lada 4x4: похоже, это будет кроссовер
Volvo готовит модель XC20
Фоторепортажи
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
12«Евровидение-2017»
14События недели в фотографиях
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
11:19 (мск), источник: VLADNEWS

«Наш дом — Приморье» берет кредит на достройку Hyatt — под гарантии из краевого бюджета

Необходимо 1,2 млрд рублей.

Источник: VLADNEWS

Кредит на достройку отеля Hyatt на Корабельной набережной во Владивостоке возьмет ОАО «Наш дом — Приморье» (100% принадлежит администрации Приморского края), а вот гарантии для этого потребуются из краевого бюджета — в размере 1,2 млрд рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации. Об этом рассказал курирующий строительную сферу вице-губернатор региона Эдуард Портнов на заседании комитета по бюджетной и налоговой политике Законодательного Собрания края.

На гашение процентов по кредитному обязательству сроком в 7 лет (до 2024 года) уйдет еще порядка 1 млрд рублей. Выплачивать кредит планируется либо за счет продажи, либо за счет эксплуатации гостиницы.

Необходимо отметить, что проектно-сметная документация элитного долгостроя до сих пор полностью не готова — на что и обратила внимание в ходе проверки краевая прокуратура: это было засчитано как одно из нарушений в строительстве Hyatt (которое в том числе лишает возможности контроля за ходом строительства). Теперь проектно-сметная документация первой очереди гостиничного комплекса прошла госэкспертизу, а стоимость объекта удалось сократить практически в два раза, отмечается в сообщении администрации Приморья. Полная стоимость строительства станет известна к 10 июля, так как второй этап проектной документации будет готов к концу июня.

Необходимо отметить, что дебиторская задолженность ОАО «Наш дом — Приморье» 3,9 млрд рублей. Сейчас в компании проходит налоговая проверка.

Вопрос о гарантии для кредита из краевого бюджета ЗС ПК рассмотрит на заседании 24 мая.

Напомним, две скандальные гостиницы Hyatt должны были отстроить к саммиту АТЭС-2012 года. За эти годы объём инвестиций в объект на мысе Бурном с 3,8 миллиарда рублей вырос до 9 миллиардов рублей, на Корабельной набережной — с 3,7 миллиарда рублей до 7 миллиардов рублей. С февраля 2014 года работы на мысе Бурном приостановлены.

Власти Приморья говорили о наличии потенциальных покупателей гостиничного комплекса на мысе Бурном во Владивостоке. Назывались такие компании как Lotte Holding, Marriot International, Carson Rezidor Hotel Group, Berjaya Corporation Behard, «Хунчжэн». Всего — более 15 крупных иностранных инвесторов. Однако попытка продать этот отель уже несколько раз провалилась из-за того, что покупателей не нашлось. А в конце января отель вообще был снят с аукциона.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
Суббота во Владивостоке стала самым жарким днем весны
Швеция в 10-й раз стала чемпионом мира по хоккею
Китай попросил у США 100 дней для воздействия на КНДР
С утра пораньше: сборная России прилетела в Москву с бронзой ЧМХ
МВД задержало похитивших более 50 млн рублей хакеров
Суд отправил Меламеда и Понурова под домашний арест
В Таиланде более 20 человек пострадали при взрыве в больнице
Гендиректор Ford Марк Филдс может уйти в отставку
Спорт
Лундквист остановил канадцев: шведы стали чемпионами мира Шведские хоккеисты, во многом благодаря надежной игре вратаря Хенрика Лундквиста, стали победителями чемпионата мира, проходившего в Кельне и Париже
Авто
«Асахи Касей» — новый японский кроссовер, который нельзя купить 24 мая в Йокогаме на выставке Automotive Engineering состоится мировая премьера электрического кроссовера Asahi Kasei AKXY
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Скарлетт Йоханссон сыграла Иванку Трамп в вечернем шоу В финале сезона шоу «Субботним вечером в прямом эфире» знаменитые актеры в очередной раз спародировали президента США и его семью
Недвижимость
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
Эксперты рассказали, где дешевле всего снять жилье на лето
Власти пояснили, как будут изымать единственное жилье
Подписан закон о гарантиях владельцам квартир в хрущевках
Леди
7 моделей платьев на выпускной на любой вкус и бюджет До финишной прямой осталось совсем немного времени, так что, если вы все еще не определились с нарядом на выпускной, то пора торопиться.
Дети
Фото мужа Марии Кожевниковой с сыном вызвало скандал Актриса столкнулась с агрессией со стороны подписчиков.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь