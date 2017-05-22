Челябинская мэрия закупит новые автобусы и трамваи

Пока точно неизвестно, в какую сумму обойдутся покупки: в зависимости от выбора производителя, итог складывается в пределах 48−80 миллионов рублей.

«Мы рассматриваем различные варианты, скорее всего, мы закупим автобусы средней вместимости, поскольку так предполагает новая транспортная схема Челябинска», — отметил градоначальник.

Финансировать автобусы предполагается из городского, областного и федерального бюджетов. Федеральное финансирование — 20% от суммы, городское — 10%, областная казна — всё остальное.

Отметим, город уже закупил 32 машины, с учетом еще 20 новых, на улицах появится порядка 100 автобусов.

Также чиновники составляют смету по закупке 15 новых трамваев, которые обойдутся казне примерно в 20 миллионов рублей. Программа по обновлению рассчитана на 2−3 года, поставщик будет определять на конкурсной основе.