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11:14 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Администрация Иркутска купит 17 зеленых автобусов за 115,7 млн рублей

Соответствующая заявка размещена на сайте госзакупок.

Источник: IrkutskMedia.ru

Мэрия Иркутска закупит 17 низкопольных зеленых автобусов средней вместимости за 115,7 млн рублей. Заявка размещена на официальном сайте госзакупок, сообщает ИА IrkutskMedia.

В техническом задании указывается, что автобус должен быть оборудован 19-ю сидениями и вмещать минимум 70 пассажиров. Стоимость одного транспортного средства оценена в 6,8 млн рублей. Также должна быть площадка для размещения инвалидов-колясочников.

Каждый автобус должен быть оснащен системой информирования пассажиров и системой ГЛОНАСС, а также двумя огнетушителями и аптечкой.

«Обновление подвижного состава позволит улучшить качество перевозки пассажиров, относящихся к маломобильным группам и инвалидам, повысить безопасность пассажирских автобусных перевозок на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Иркутске», — сообщается в документах.

Итоги аукциона подведут 13 июня.

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