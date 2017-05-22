Администрация Иркутска купит 17 зеленых автобусов за 115,7 млн рублей

Мэрия Иркутска закупит 17 низкопольных зеленых автобусов средней вместимости за 115,7 млн рублей. Заявка размещена на официальном сайте госзакупок, сообщает ИА IrkutskMedia.

В техническом задании указывается, что автобус должен быть оборудован 19-ю сидениями и вмещать минимум 70 пассажиров. Стоимость одного транспортного средства оценена в 6,8 млн рублей. Также должна быть площадка для размещения инвалидов-колясочников.

Каждый автобус должен быть оснащен системой информирования пассажиров и системой ГЛОНАСС, а также двумя огнетушителями и аптечкой.

«Обновление подвижного состава позволит улучшить качество перевозки пассажиров, относящихся к маломобильным группам и инвалидам, повысить безопасность пассажирских автобусных перевозок на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Иркутске», — сообщается в документах.

Итоги аукциона подведут 13 июня.