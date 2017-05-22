На Среднем Урале создадут банк инновационный решений для региональных предприятий

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора, создание такого банка обсуждали на встрече руководителя дирекции стандартизации Фонда инфраструктурных и образовательных программ группы РОСНАНО Юрия Ткачука с замминистра промышленности и науки Свердловской области Викторией Казаковой и представителями регионального центра нормативно-технической поддержки инноваций, созданного на базе технопарка «Университетский».

«В Свердловской области сформирована и работает инновационная инфраструктура. Главой региона Евгением Куйвашевым поддерживается деятельность технопарка высоких технологий “Университетский”, который становится центральным элементом инновационной инфраструктуры в сфере энергосбережения и возобновляемой энергетики, новых материалов, нанотехнологий и биотехнологий, приборостроения и электроники», — отметил Юрий Ткачук.

По его словам, выведение на рынки продукции, созданной с использованием новых физических принципов и высоких технологий, требует совершенствования системы инновационных стандартов, пересмотра действующих нормативных документов, проведения специальных испытаний и измерений, сертификации продукции и персонала, прохождения разрешительных процедур при выходе продукции на рынок. Именно эти задачи решает центр нормативно-технической поддержки инноваций «Университетского».

«На сегодняшний день центр уже приступил к разработке национальных стандартов для аддитивных технологий, компьютерного моделирования, моющей продукции. В перспективе на стандарты, разработанные под наших производителей, будут равняться все, кто займется выпуском аналогичной продукции», — сказала Виктория Казакова.