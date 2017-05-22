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10:24 (мск), источник: Nakanune.ru

На Среднем Урале создадут банк инновационный решений для региональных предприятий

До конца этого года в Свердловской области сформируют банк инновационных решений предприятий региона, обеспеченных нормативно-техническими инструментами. Проекты предприятий включат в Реестр инновационных продуктов, технологий и услуг, рекомендованных к применению в РФ.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора, создание такого банка обсуждали на встрече руководителя дирекции стандартизации Фонда инфраструктурных и образовательных программ группы РОСНАНО Юрия Ткачука с замминистра промышленности и науки Свердловской области Викторией Казаковой и представителями регионального центра нормативно-технической поддержки инноваций, созданного на базе технопарка «Университетский».

«В Свердловской области сформирована и работает инновационная инфраструктура. Главой региона Евгением Куйвашевым поддерживается деятельность технопарка высоких технологий “Университетский”, который становится центральным элементом инновационной инфраструктуры в сфере энергосбережения и возобновляемой энергетики, новых материалов, нанотехнологий и биотехнологий, приборостроения и электроники», — отметил Юрий Ткачук.

По его словам, выведение на рынки продукции, созданной с использованием новых физических принципов и высоких технологий, требует совершенствования системы инновационных стандартов, пересмотра действующих нормативных документов, проведения специальных испытаний и измерений, сертификации продукции и персонала, прохождения разрешительных процедур при выходе продукции на рынок. Именно эти задачи решает центр нормативно-технической поддержки инноваций «Университетского».

«На сегодняшний день центр уже приступил к разработке национальных стандартов для аддитивных технологий, компьютерного моделирования, моющей продукции. В перспективе на стандарты, разработанные под наших производителей, будут равняться все, кто займется выпуском аналогичной продукции», — сказала Виктория Казакова.

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