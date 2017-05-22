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10:56 (мск), источник: Новости Перми

На строительство новой дороги для Висима нет средств

Много лет проблема с транспортной доступностью в микрорайоне не решается. Помочь в ситуации могла бы автодорога ТР-53, соединяющая ул. Старцева, Целинную и пр. Октябрят. Но на это необходимо потратить более четырех млрд рублей.

Жители микрорайона Висим создали петицию с требованием организовать автобусный маршрут от остановки «Висим-2» до площади Восстания.

Пермяки жалуются, что власти не могут наладить транспортное обслуживание из-за продольного уклона участка дороги по площади Восстания от ул. 1905 года до ул. Зенкова. Также не решается вопрос о строительстве дороги Тр-53.

В краевом заксобрании на прошлой неделе обсудили вопрос строительства дороги, соединяющей ул. Старцева, Целинную и пр. Октябрят. Примерная стоимость работ составил 4,2 млрд рублей. Однако в трехлетнем бюджете финансирование данного объекта не предусмотрено.



— Ближайшая к микрорайону трамвайная остановка, расположена на ул.1905-года. Расстояние до нее от дома № 1 по улице Постаногова (приблизительный центр многоэтажной застройки микрорайона) составляет 970 м. От улицы Красногвардейская еще порядка 200 м. Таким образом, жителям микрорайона необходимо преодолевать более одного километра плохо благоустроенной местности с серьезным уклоном, чтобы достичь ближайшей оборудованной остановки общественного транспорта, — говорится в петиции.

Помимо автобусного маршрута, пермяки требуют организовать лестничные спуски к трамвайной остановке улицам Пролетарская и Восстания оборудовать их пандусами, отвечающими всем требованиям.

Петиция адресована главе города Дмитрию Самойлову, председателю Пермской гордумы Юрию Уткину и врио губернатора края Максиму Решетникову.

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