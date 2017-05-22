На строительство новой дороги для Висима нет средств

Жители микрорайона Висим создали петицию с требованием организовать автобусный маршрут от остановки «Висим-2» до площади Восстания. Пермяки жалуются, что власти не могут наладить транспортное обслуживание из-за продольного уклона участка дороги по площади Восстания от ул. 1905 года до ул. Зенкова. Также не решается вопрос о строительстве дороги Тр-53. В краевом заксобрании на прошлой неделе обсудили вопрос строительства дороги, соединяющей ул. Старцева, Целинную и пр. Октябрят. Примерная стоимость работ составил 4,2 млрд рублей. Однако в трехлетнем бюджете финансирование данного объекта не предусмотрено.





— Ближайшая к микрорайону трамвайная остановка, расположена на ул.1905-года. Расстояние до нее от дома № 1 по улице Постаногова (приблизительный центр многоэтажной застройки микрорайона) составляет 970 м. От улицы Красногвардейская еще порядка 200 м. Таким образом, жителям микрорайона необходимо преодолевать более одного километра плохо благоустроенной местности с серьезным уклоном, чтобы достичь ближайшей оборудованной остановки общественного транспорта, — говорится в петиции.

Помимо автобусного маршрута, пермяки требуют организовать лестничные спуски к трамвайной остановке улицам Пролетарская и Восстания оборудовать их пандусами, отвечающими всем требованиям.



Петиция адресована главе города Дмитрию Самойлову, председателю Пермской гордумы Юрию Уткину и врио губернатора края Максиму Решетникову.