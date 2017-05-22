Аварийный дом в уфимской Черниковке перестроят заново

Сегодня, 22 мая, в уфимской школе № 118 была решена судьба одного из самых известных аварийных домов Черниковки. Здание по адресу Машиностроителей, 21 уже давно представляет угрозы как для самих жителей, так и для соседних домов — несущие конструкции повреждены, на стенах выявлены многочисленные дефекты.

На общем собрании жильцов было принято решение о полной реконструкции здания. Семьям на время проведения монтажных работ придется переехать в квартиры чрезвычайного фонда. Предоставят жильцам и другие варианты временного расселения.