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10:45 (мск), источник: Комсомольская правда

Аварийный дом в уфимской Черниковке перестроят заново

На время реконструкции жильцы займут квартиры в чрезвычайном фонде.

Сегодня, 22 мая, в уфимской школе № 118 была решена судьба одного из самых известных аварийных домов Черниковки. Здание по адресу Машиностроителей, 21 уже давно представляет угрозы как для самих жителей, так и для соседних домов — несущие конструкции повреждены, на стенах выявлены многочисленные дефекты.

На общем собрании жильцов было принято решение о полной реконструкции здания. Семьям на время проведения монтажных работ придется переехать в квартиры чрезвычайного фонда. Предоставят жильцам и другие варианты временного расселения.

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