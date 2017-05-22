Итоги внешней торговли Беларуси в I квартале: минус $1 млрд
В первом квартале 2017 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Беларуси составило 1,020 млрд долларов. По данным Национального статистического комитета, за
В первом квартале 2017 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Беларуси составило 1,020 млрд долларов. По данным Национального статистического комитета, за
Внешнеторговый оборот составил в первом квартале 13,373 млрд долларов. За три месяца текущего года экспорт товаров из расчета в текущих ценах увеличился на 23,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, импорт — на 22,2%, а оборот внешней торговли товарами вырос на 22,8%.
Со странами СНГ Беларусь наторговала на 8,236 млрд долларов. На экспорт было отправлено товаров на 3,764 млрд долларов, импорт составил 4,473 млрд. Отрицательное сальдо внешней торговли Беларуси со странами СНГ составило 708,8 млн долларов. За
Оборот внешней торговли товарами со странами Европейского составил 2,925 млрд долларов: экспорт — 1,613 млрд, импорт — 1,311 млрд. Положительное сальдо составило 301,9 млн долларов.
Наибольшие деньги Беларусь принес экспорт минеральных продуктов: за
Структура импорта: минеральные продукты — на 2,307 млрд долларов, машины, оборудование и транспортные средства — на 1,420 млрд, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье — 1,115 млрд.
Увеличение экспорта в I квартале обеспечили сразу несколько товарных позиций. Поставки молочной продукции за рубеж выросли на 42,4% и составили 525,1 млн долларов. Экспорт калийных удобрений увеличился на 30% и достиг 531,4 млн долларов. Выросли и поставки белорусской техники в другие страны — на 67,4% до 202,4 млн долларов. Прирост экспорта лекарств в