Итоги внешней торговли Беларуси в I квартале: минус $1 млрд

Внешнеторговый оборот составил в первом квартале 13,373 млрд долларов. За три месяца текущего года экспорт товаров из расчета в текущих ценах увеличился на 23,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, импорт — на 22,2%, а оборот внешней торговли товарами вырос на 22,8%.

Со странами СНГ Беларусь наторговала на 8,236 млрд долларов. На экспорт было отправлено товаров на 3,764 млрд долларов, импорт составил 4,473 млрд. Отрицательное сальдо внешней торговли Беларуси со странами СНГ составило 708,8 млн долларов. За январь-март республика поставила на российский рынок товаров на 2,812 млрд долларов и ввезла на 4,176 млрд. Сальдо — минус 1,363 млрд долларов.

Оборот внешней торговли товарами со странами Европейского составил 2,925 млрд долларов: экспорт — 1,613 млрд, импорт — 1,311 млрд. Положительное сальдо составило 301,9 млн долларов.

Наибольшие деньги Беларусь принес экспорт минеральных продуктов: за январь-марта их было отправлено в другие страны на общую сумму 1,490 млрд долларов. Экспорт продукции химической промышленности составил 1,227 млрд долларов, продовольственного сырья и сельскохозяйственных товаров — 1,105 млрд, машин, оборудования и транспортных средств — 1,097 млрд.

Структура импорта: минеральные продукты — на 2,307 млрд долларов, машины, оборудование и транспортные средства — на 1,420 млрд, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье — 1,115 млрд.