Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017
Каков ваш шанс попасть в руки медицинских шарлатанов? Тест
СМИ: из-за подозрений в гомосексуализме убит боец Росгвардии
Дочка Галкина и Пугачевой до слез растрогала Валерию (видео)
Как 35-летняя Ксения Собчак выглядит без макияжа (фото)
Ким Чен Ын приказал военным быть готовыми «сломать хребет врага» Лидер КНДР проинспектировал план удара по территориям на спорной границе в Желтом море
Юлия Снигирь в образе Салтычихи на съемках «Кровавой барыни»
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
СМИ: Алексей Чадов публично оскорбил Ольгу Бузову
Прилепин: трупы бойцов ВСУ увозят из ДНР составами
Принцесса Монако затмила всех на званом ужине в Каннах (фото)
Как 35-летняя Ксения Собчак выглядит без макияжа (фото)
Украинцы выстроились в очередь в Крым – СМИ
Захарова показала изящное тело в роскошном платье
Тест уникального УАЗ-3907 проекта «Ягуар»: онлайн репортаж
На трассе «Дон» проведут эксперимент с водителями
Фоторепортажи
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
12«Евровидение-2017»
14События недели в фотографиях
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
11:12 (мск), источник: Интерфакс

Два десятка «экологичных» автобусов пополнят транспортный парк Челябинска

Челябинск. 22 мая. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Парк общественного транспорта Челябинска в течение трех лет пополнится новыми трамваями и газомоторными автобусами, сообщает пресс-служба администрации города в понедельник.

20 муниципальных автобусов, работающих на газомоторном двигателе, планируется закупить до конца нынешнего года. 15 трамваев появятся в муниципальном автопарке до 2019 года, говорится в сообщении.

«В целом необходимо от 48 до 80 млн рублей. При этом федеральная часть в закупке составит около 20%, местный бюджет — 10−15%», — цитирует пресс-служба слова главы города Евгения Тефтелева.

Он уточнил, что часть новых машин заменит старый общественный транспорт, часть — пополнит ряды муниципального транспорта.

В 2015 году в автопарк муниципального «Челябавтотранс» для пассажирских перевозок поступило 22 автобуса марки «Bravis» и 10 автобусов «НеФАЗ», работающих на газомоторном топливе. Газомоторное топливо помогает сохранить экологию города и, по подсчетам специалистов, обходится дешевле транспортному предприятию.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
Реконструкция арены "Лужники" обошлась почти в 27 млрд руб
Швеция в 10-й раз стала чемпионом мира по хоккею
Китай попросил у США 100 дней для воздействия на КНДР
С утра пораньше: сборная России прилетела в Москву с бронзой ЧМХ
МВД задержало похитивших более 50 млн рублей хакеров
Суд отправил Меламеда и Понурова под домашний арест
В Таиланде более 20 человек пострадали при взрыве в больнице
Гендиректор Ford Марк Филдс может уйти в отставку
Спорт
Лундквист остановил канадцев: шведы стали чемпионами мира Шведские хоккеисты, во многом благодаря надежной игре вратаря Хенрика Лундквиста, стали победителями чемпионата мира, проходившего в Кельне и Париже
Авто
«Асахи Касей» — новый японский кроссовер, который нельзя купить 24 мая в Йокогаме на выставке Automotive Engineering состоится мировая премьера электрического кроссовера Asahi Kasei AKXY
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Скарлетт Йоханссон сыграла Иванку Трамп в вечернем шоу В финале сезона шоу «Субботним вечером в прямом эфире» знаменитые актеры в очередной раз спародировали президента США и его семью
Недвижимость
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
Эксперты рассказали, где дешевле всего снять жилье на лето
Власти пояснили, как будут изымать единственное жилье
Подписан закон о гарантиях владельцам квартир в хрущевках
Леди
7 моделей платьев на выпускной на любой вкус и бюджет До финишной прямой осталось совсем немного времени, так что, если вы все еще не определились с нарядом на выпускной, то пора торопиться.
Дети
Фото мужа Марии Кожевниковой с сыном вызвало скандал Актриса столкнулась с агрессией со стороны подписчиков.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь