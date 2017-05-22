Два десятка «экологичных» автобусов пополнят транспортный парк Челябинска

20 муниципальных автобусов, работающих на газомоторном двигателе, планируется закупить до конца нынешнего года. 15 трамваев появятся в муниципальном автопарке до 2019 года, говорится в сообщении.

«В целом необходимо от 48 до 80 млн рублей. При этом федеральная часть в закупке составит около 20%, местный бюджет — 10−15%», — цитирует пресс-служба слова главы города Евгения Тефтелева.

Он уточнил, что часть новых машин заменит старый общественный транспорт, часть — пополнит ряды муниципального транспорта.

В 2015 году в автопарк муниципального «Челябавтотранс» для пассажирских перевозок поступило 22 автобуса марки «Bravis» и 10 автобусов «НеФАЗ», работающих на газомоторном топливе. Газомоторное топливо помогает сохранить экологию города и, по подсчетам специалистов, обходится дешевле транспортному предприятию.