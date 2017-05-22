На период реконструкции Юбилейного моста транспортные потоки перераспределят

Статистика аварийности за четыре месяца 2017 года. По информации ГИБДД, за четыре месяца произошло 568 ДТП (-7,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года), в которых погибло 13 человек (снижение показателя составило 38,1%), были ранены 695 человек, что составляет -10,2% по сравнению с 2016 годом. Всего в городе за четыре месяца сотрудниками ГИБДД было зарегистрировано 7100 ДТП. Таким образом, суммарное снижение количества дорожно-транспортных происшествий составило -4,8% по отношению к аналогичному периоду 2016 года. Общее количество столкновений с пострадавшими снизилось на 11%.

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Показатель ДТП, в которых пострадали пешеходы, остался на уровне прошлого года: за четыре месяца различные травмы получили 219 человек. Как отметил Вадим Кормилец, снижение количества ДТП — результат совместных усилий. В частности, на это повлиял масштабный ремонт дорог, который был выполнен в прошлом году и добросовестная работа сотрудников ГАИ. Немаловажную роль в снижении количества дорожно-транспортных происшествий сыграла и погода: днём снег таял, а ночью появившиеся лужи вымерзали. На основные магистрали наносится разметка Для создания безопасного движения для транспорта и пассажиров, на омские дороги наносится разметка. На эти цели из городской казны выделено порядка девяти миллионов рублей. Однако из-за недостатка финансирования разметка наносится только на самых аварийных участках дорог. График согласовывается с департаментом городского хозяйства. Вадим Кормилец, заместитель директора департамента транспорта: — Краска, которой наносится разметка, производится в Беларуси и соответствует всем стандартам качества, прописанным в ГОСТе. Сначала мы наносим разметку на участки, где дорожное полотно соответствует всем нормам, где уже произведён ремонт, или он не требуется. Затем переходим на отремонтированные магистрали. Отмечу, что истории о том, что краска стирается после первого дождя, не соответствуют действительности. В этом легко убедиться, посмотрев на дороги сейчас: даже, если после зимы стёрлись осевая линия, зебра по центру, то у прибордюрной части разметка сохранилась — всё зависит от интенсивности транспортного потока. Что касается качества производимых работ, то в случае, если подрядчик выполнил задание по нанесению разметки недолжным образом, он обязан исправить всё за свой счёт. Понимание в этом вопросе между подрядными организациями и департаментом транспорта достигнуто.

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