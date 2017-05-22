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11:19 (мск), источник: Om1.ru

На период реконструкции Юбилейного моста транспортные потоки перераспределят

Заместитель директора департамента транспорта Вадим Кормилец рассказал о дорожной ситуации в Омске, где в ближайшее время появятся новые светофоры и как изменится транспортная схема движения в связи с закрытием на ремонт Юбилейного моста и продолжением реконструкции Любинского проспекта.

Статистика аварийности за четыре месяца 2017 года.

По информации ГИБДД, за четыре месяца произошло 568 ДТП (-7,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года), в которых погибло 13 человек (снижение показателя составило 38,1%), были ранены 695 человек, что составляет -10,2% по сравнению с 2016 годом. Всего в городе за четыре месяца сотрудниками ГИБДД было зарегистрировано 7100 ДТП. Таким образом, суммарное снижение количества дорожно-транспортных происшествий составило -4,8% по отношению к аналогичному периоду 2016 года. Общее количество столкновений с пострадавшими снизилось на 11%.

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Показатель ДТП, в которых пострадали пешеходы, остался на уровне прошлого года: за четыре месяца различные травмы получили 219 человек. Как отметил Вадим Кормилец, снижение количества ДТП — результат совместных усилий. В частности, на это повлиял масштабный ремонт дорог, который был выполнен в прошлом году и добросовестная работа сотрудников ГАИ. Немаловажную роль в снижении количества дорожно-транспортных происшествий сыграла и погода: днём снег таял, а ночью появившиеся лужи вымерзали.

На основные магистрали наносится разметка

Для создания безопасного движения для транспорта и пассажиров, на омские дороги наносится разметка. На эти цели из городской казны выделено порядка девяти миллионов рублей. Однако из-за недостатка финансирования разметка наносится только на самых аварийных участках дорог. График согласовывается с департаментом городского хозяйства.

Вадим Кормилец, заместитель директора департамента транспорта:

— Краска, которой наносится разметка, производится в Беларуси и соответствует всем стандартам качества, прописанным в ГОСТе. Сначала мы наносим разметку на участки, где дорожное полотно соответствует всем нормам, где уже произведён ремонт, или он не требуется. Затем переходим на отремонтированные магистрали. Отмечу, что истории о том, что краска стирается после первого дождя, не соответствуют действительности. В этом легко убедиться, посмотрев на дороги сейчас: даже, если после зимы стёрлись осевая линия, зебра по центру, то у прибордюрной части разметка сохранилась — всё зависит от интенсивности транспортного потока. Что касается качества производимых работ, то в случае, если подрядчик выполнил задание по нанесению разметки недолжным образом, он обязан исправить всё за свой счёт. Понимание в этом вопросе между подрядными организациями и департаментом транспорта достигнуто.

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На проектирование светофорных объектов в этом году планируется потратить 344 тысячи рублей, на строительство пяти светофоров — 6 млн. 754 тысячи рублей, на обустройство одной тысячи дорожных знаков было выделено 7 млн.304 тысячи, на разработку проектов организации дорожного движения — чуть больше 3 млн. 570 тысяч рублей. Для обеспечения безопасности движения в этом году планируется построить 30 светофорных объектов типа «Т7» на подходах к детским образовательным учреждениям.

За счёт средств городского бюджета в 2017 году будет построено пять светофоров:

  • пр. Королёва — ООТ «Поликлиника» — пешеходный
  • пр. Мира — ООТ «Радиостанция» — пешеходный детский
  • ул. Химиков — ул. 4 Поселковая — транспортно-пешеходный
  • ул. Куйбышева — ул. Лермонтова транспортно — пешеходный
  • ул. Дианова — ООТ «Ул. Комкова» — пешеходный

За счёт средств городского бюджета в 2018 году планируется построить пять светофоров:

  • ул. 70 лет Октября д. 16 — пешеходный
  • ул. Дианова — ООТ «Звёздная» — пешеходный
  • пр. Маркса — ООТ «Ул. Рождественского» — пешеходный
  • ул. Светловская д. 10 — пешеходный
  • пр. Космический — ул. Осминина — транспортно-пешеходный

В рамках федерального и областного финансирования по программе «БКД Омской агломерации» в 2018 году планируется построить четыре светофора:

  • пр. К. маркса — ул. Потанина — пешеходный
  • Нефтезаводская — ООТ «Ул. Магистральная» — пешеходный
  • ул. 70 лет Октября — ООТ «Поворотная» — пешеходный
  • ул. 6 Станционная — ООТ «ДК «Железнодорожник» — пешеходный

Юбилейный мост закроют на ремонт, а Любинский проспект — на реконструкцию

Как сообщил Вадим Кормилец, Юбилейный мост закроют на ремонт после того, как будет определён источник финансирования. На эти цели необходимо изыскать 338 миллионов рублей. Планируется, что работы начнутся уже в августе. В течение зимнего периода будет произведён демонтаж конструкций, весной начнутся декоративные работы. Предполагается, что обновлённый мост откроют для движения в мае 2018 года.

На период ремонта автомобильное и пешеходное сообщение по мосту будет полностью прервано, поскольку пролёты придётся разбирать. В связи с реализацией второго этапа реконструкции улицы Ленина транспортные потоки в центре города перераспределят. Как полагают специалисты, около 55% потока переляжет на улицу Гагарина, 30−35% — на Жукова. Чтобы управлять ситуацией, придётся скорректировать работу светофоров. Кроме того, рассматривается возможность организации двустороннего движения по улицам Тюменской и Карла Либкнехта на участке от улицы Краснофлотская до улицы Гагарина.

Вадим Кормилец, заместитель директора департамента транспорта:

— Улица Ленина несёт на себе большую транзитную функцию, мы понимаем, что ограничение движения по ней приведёт к осложнениям. Поэтому при проведении ремонтных работ одновременно будет перекрыто не более двух полос. Кроме того, планируется сохранить поперечную связь двух зон слева и справа: от улицы Ленина через поперечные улицы. Поток транспорта, который идёт по улицам Ленина, Гагарина, проспекту Маркса, через площадь Победы. На участке от проспекта Маркса до Ленинградской площади будет организован левый поворот электротранспорта в сторону магазина «Тысяча мелочей». Сегодня мы прорабатываем все возможные варианты.

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