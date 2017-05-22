«Татагропромбанк» признан банкротом
Арбитражный суд Татарстана признал обоснованным иск Центробанка РФ о признании банкротом «Татагропромбанка».
Арбитражный суд Татарстана признал обоснованным иск Центробанка РФ о признании банкротом «Татагропромбанка».
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на
Открыто конкурсное производство сроком на год.
Лицензия у финансовой организации была отозвана 5 апреля. Банк не может осуществлять операции, в том числе выдавать деньги по вкладам.
«Дыра» в капитале «Татагропромбанка» оценивается в 0,6 млрд рублей.