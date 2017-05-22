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11:38 (мск), источник: "Российская газета"

«Татагропромбанк» признан банкротом

Арбитражный суд Татарстана признал обоснованным иск Центробанка РФ о признании банкротом «Татагропромбанка».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Открыто конкурсное производство сроком на год.

Лицензия у финансовой организации была отозвана 5 апреля. Банк не может осуществлять операции, в том числе выдавать деньги по вкладам.

«Дыра» в капитале «Татагропромбанка» оценивается в 0,6 млрд рублей.

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