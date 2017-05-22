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11:32 (мск), источник: Клопс.ru

Строительство автокластера в Калининградской области планируют завершить к 2022 году

«Автотор» намерен инвестировать в проект порядка 650 млн долларов.

Источник: Клопс.ru

Запуск автомобильного кластера в Калининградской области перенесли на 2022 год. Об этом сообщает ТАСС.

Основатель холдинга «Автотор», занимающегося реализацией проекта, Владимир Щербаков рассказал, что в строительство четырёх новых заводов в калининградском автокластере организация намерена инвестировать порядка 650 млн долларов. Производственная мощность каждого завода составит около 150 тыс. автомобилей в год.

К реализации проекта автокластера «Автотор» приступил в 2013 году. Он предполагает создание мощностей полного цикла для выпуска машин, автокомпонентов, строительство жилого района, создание научно-образовательного и инженерного центров. Планировалось возвести инфраструктуру на 50 тыс. человек. В апреле 2015 года между холдингом и правительством Калининградской области было подписано соглашение о взаимодействии при реализации проекта. Региональные власти взяли на себя обязательства по строительству дорог и коммуникаций к заводам. Первая очередь первого завода кластера должна была быть запущена в 2016 году, но из-за экономической ситуации сроки были перенесены на 2019 год.

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