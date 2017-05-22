Строительство автокластера в Калининградской области планируют завершить к 2022 году

Запуск автомобильного кластера в Калининградской области перенесли на 2022 год. Об этом сообщает ТАСС.

Основатель холдинга «Автотор», занимающегося реализацией проекта, Владимир Щербаков рассказал, что в строительство четырёх новых заводов в калининградском автокластере организация намерена инвестировать порядка 650 млн долларов. Производственная мощность каждого завода составит около 150 тыс. автомобилей в год.