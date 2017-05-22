Терминал по перевалке глинозема построят в дальневосточном порто-франко

Представители компании «Русал» рассказали главе свободного порта Ванино Александру Наумову о строительстве нового терминала по перевалке глинозема в южной оконечности морского порта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Местные власти приветствуют строительство, однако настаивают на том, чтобы комплекс был оснащен самыми современными системами пылеподавления.

Директор по инженерно-строительному бизнесу ОК «Русал» Алексей Баранцев сообщил, что весь технологический процесс терминала будет механизирован и частично автоматизирован, во время строительства будут применяться самые современные технологии, позволяющие исключить негативное воздействие на окружающую среду.

Заниматься строительством терминала будет ООО «Причал» — дочерняя структура «Русал». Новый комплекс рассчитан на перевалку 1,5 млн тонн глинозема в год. Компания также планирует масштабную социальную деятельность — обучение местной молодежи с последующим трудоустройством и строительство жилья.