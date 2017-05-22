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11:50 (мск), источник: ИА REGNUM

Терминал по перевалке глинозема построят в дальневосточном порто-франко

Представители компании обсудили будущий портовый комплекс с главой свободного порта Ванино Александром Наумовым.

Источник: Reuters

Представители компании «Русал» рассказали главе свободного порта Ванино Александру Наумову о строительстве нового терминала по перевалке глинозема в южной оконечности морского порта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Местные власти приветствуют строительство, однако настаивают на том, чтобы комплекс был оснащен самыми современными системами пылеподавления.

Директор по инженерно-строительному бизнесу ОК «Русал» Алексей Баранцев сообщил, что весь технологический процесс терминала будет механизирован и частично автоматизирован, во время строительства будут применяться самые современные технологии, позволяющие исключить негативное воздействие на окружающую среду.

Заниматься строительством терминала будет ООО «Причал» — дочерняя структура «Русал». Новый комплекс рассчитан на перевалку 1,5 млн тонн глинозема в год. Компания также планирует масштабную социальную деятельность — обучение местной молодежи с последующим трудоустройством и строительство жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, после введения режима порто-франко сразу несколько компаний подали заявки на осуществление деятельности на территории свободного порта. Первым резидентом стало ООО «Дальневосточный Ванинский Порт» — дочерняя структура Тувинской энергетической промышленной корпорации, планирующая построить на мысе Бурный, в границах морского порта Ванино, специализированный угольный комплекс, в рамках масштабного проекта Элегест-Кызыл — Курагино. Компания разрабатывает Элегестское угольное месторождение, планирует построить горно-обогатительный комплекс, частную железную дорогу и морской терминал в порту Ванино.

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