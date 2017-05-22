Терминал по перевалке глинозема построят в дальневосточном порто-франко
Представители компании обсудили будущий портовый комплекс с главой свободного порта Ванино Александром Наумовым.
Представители компании обсудили будущий портовый комплекс с главой свободного порта Ванино Александром Наумовым.
Представители компании «Русал» рассказали главе свободного порта Ванино Александру Наумову о строительстве нового терминала по перевалке глинозема в южной оконечности морского порта, передает корреспондент ИА REGNUM.
Местные власти приветствуют строительство, однако настаивают на том, чтобы комплекс был оснащен самыми современными системами пылеподавления.
Директор по
Заниматься строительством терминала будет ООО «Причал» — дочерняя структура «Русал». Новый комплекс рассчитан на перевалку 1,5 млн тонн глинозема в год. Компания также планирует масштабную социальную деятельность — обучение местной молодежи с последующим трудоустройством и строительство жилья.
Как сообщало ИА REGNUM, после введения режима