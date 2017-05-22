Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!»
Ученые рассказали, как получить удовольствие
Порошенко публично освистали после официального мероприятия
Актер из «Уральских пельменей» стал папой в пятый раз
Принцесса Монако затмила всех на званом ужине в Каннах (фото)
Турбулентность ясного неба Что случилось с российским лайнером в Таиланде
Екатерина Гусева в образе узницы концлагеря на съемках
Пенелопа Крус стала блондинкой ради роли: первое фото в образе
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Трупы бойцов ВСУ вывозят из Донбасса составами – Прилепин
В РФ не исключили "великого украинского файервола"
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
Жена Немцова затмила всех на закрытом бьюти-девичнике (фото)
Украинцы выстроились в очередь в Крым – СМИ
Захарова показала изящное тело в роскошном платье
Новое поколение Lada 4x4: похоже, это будет кроссовер
Volvo готовит модель XC20
Фоторепортажи
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
860 лет назад родился Cид Вишес
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
12:21 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Крупные месторождения нефти обнаружили в Краснодарском крае

Специалисты кубанской «Росгеологии» выявили в регионе и соседней Ростовской области 10 участков, перспективных для добычи «черного золота».

Источник: AP 2017

Краснодар, 22 мая, KrasnodarMedia.

Несколько участков, перспективных для добычи нефти, обнаружены в северной части Краснодарского края при проведении геологоразведочных работ. Также месторождения углеводородов найдены в южной части Ростовской области. По информации экспертов месторождения относятся к разряду крупных. Предполагаемый объем ресурсов на Кубани и в Ростовской области составляет около 41,5 млн тонн топлива, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу госхолдинга «Росгеология».

Специалисты краснодарского отделения государственного холдинга «Росгеология» после проведения работ по выделению объектов мезо-кайнозийских отложений выделили на территории Краснодарского края и Ростовской области 10 участков, перспективных для добычи нефти.

Анализ данных бурения, сейсморазведочных и электроразведочных работ позволил отнести обнаруженные месторождения к крупным с объемом ресурсов не менее 41,5 млн тонн условного топлива.

На выявленных участках на севере Краснодарского края и в южной части Ростовской области будут продолжаться изыскания. Также проводится лицензирование участка для проведения там промысловых работ в дальнейшем.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Швеция в 10-й раз стала чемпионом мира по хоккею
Китай попросил у США 100 дней для воздействия на КНДР
С утра пораньше: сборная России прилетела в Москву с бронзой ЧМХ
МВД задержало хакеров, заразивших вирусом миллион смартфонов
Суд отправил Меламеда и Понурова под домашний арест
В Таиланде более 20 человек пострадали при взрыве в больнице
Гендиректор Ford Марк Филдс может уйти в отставку
Спорт
Лундквист остановил канадцев: шведы стали чемпионами мира Шведские хоккеисты, во многом благодаря надежной игре вратаря Хенрика Лундквиста, стали победителями чемпионата мира, проходившего в Кельне и Париже
Авто
«Асахи Касей» — новый японский кроссовер, который нельзя купить 24 мая в Йокогаме на выставке Automotive Engineering состоится мировая премьера электрического кроссовера Asahi Kasei AKXY
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Скарлетт Йоханссон сыграла Иванку Трамп в вечернем шоу В финале сезона шоу «Субботним вечером в прямом эфире» знаменитые актеры в очередной раз спародировали президента США и его семью
Недвижимость
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
В Петербурге изменят нормы потребления коммунальных услуг
В России закончились деньги на помощь ипотечникам
Власти пояснили, как будут изымать единственное жилье
Леди
Как я сделала себе новые брови: личный опыт (фото) Редактор «Леди Mail.Ru» решила опробовать на себе процедуру микроблейдинга бровей — модную, но вызывающую противоречивые мнения. И вот что из этого получилось.
Дети
Фото мужа Марии Кожевниковой с сыном вызвало скандал Актриса столкнулась с агрессией со стороны подписчиков.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь