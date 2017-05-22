Крупные месторождения нефти обнаружили в Краснодарском крае

Краснодар, 22 мая, KrasnodarMedia.

Несколько участков, перспективных для добычи нефти, обнаружены в северной части Краснодарского края при проведении геологоразведочных работ. Также месторождения углеводородов найдены в южной части Ростовской области. По информации экспертов месторождения относятся к разряду крупных. Предполагаемый объем ресурсов на Кубани и в Ростовской области составляет около 41,5 млн тонн топлива, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу госхолдинга «Росгеология».

Специалисты краснодарского отделения государственного холдинга «Росгеология» после проведения работ по выделению объектов мезо-кайнозийских отложений выделили на территории Краснодарского края и Ростовской области 10 участков, перспективных для добычи нефти.

Анализ данных бурения, сейсморазведочных и электроразведочных работ позволил отнести обнаруженные месторождения к крупным с объемом ресурсов не менее 41,5 млн тонн условного топлива.

На выявленных участках на севере Краснодарского края и в южной части Ростовской области будут продолжаться изыскания. Также проводится лицензирование участка для проведения там промысловых работ в дальнейшем.