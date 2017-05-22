Красноярский край намерен акционировать «Черемшанку» и «КрасАвиа»

Депутаты краевого Заксобрания обсудили развитие госпредприятий ООО «Черемшанка» и ООО «КрасАвиа». До конца 2017 года в регионе планируется создать единое аэропортовое предприятие. Поэтому парламентарии должны одобрить акционирование второго по величине аэропорта Красноярска и единственной госавиакомпании в крае.

По мнению депутатов, смена юридического лица сделает предприятия более привлекательными для потенциальных инвесторов. Не исключено, что в будущем акционерным обществом заинтересуются фирмы, занимающиеся добычей сырья и полезных ископаемых. Кроме того, создание единого авиапредприятия объединит не только «Черемшанку», но и отдаленные северные воздушные гавани.

«Я бы четко провел грань между аэропортами Черемшанка и Емельяново. Они не конкуренты друг другу, потому что выполняют разные задачи: есть малая авиация, есть большая. Это сегменты с разными условиями и потребностями», — отметил на заседании Заксобрания министр транспорта Сергей Еремин.

По словам главы Минтранса, 100% акций авиапредприятий останутся в госсобственности. «КрасАвиа» необходима модернизация авиапарка, а инфраструктура «Черемшанки» требует срочного развития. Но край не сможет профинансировать эти нужды. Для этого необходимо найти инвестора, который также хочет получить выгоду от сделки.

Добавим, что губернатор Красноярского края дал поручение сформировать единое предприятие до конца года.