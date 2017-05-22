Южноуральцы начнут платить за водоотведение на общедомовые нужды с 1 июня

Министерство тарифного регулирования Челябинской области утвердило нормативы за отведение сточных вод на общедомовые нужды. Новая строка в квитанциях собственников многоквартирных домов от управляющих компаний появится с 1 июня 2017 года, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе министерства.

Нормативы на отведение сточных вод определены путём суммирования нормативов потребления холодной и горячей воды в целях содержания общего имущества в доме. При этом последние остались на прежнем уровне, так как условия принятия и метод их расчёта не изменились.

Зато были снижены нормативы на электрическую энергию. Применяя расчётный метод специалисты минтарифов использовали площадь помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, в том числе чердаков и подвалов. Цифры взяли из технической документации на дом. В результате с начала лета произойдёт снижение нормативов потребления электроэнергии от 50 до 80% в зависимости от категории дома (с лифтами, электронагревателями и без них).

Ознакомиться с постановлениями № 25/2 и № 64/2 можно на сайте министерства.