Средняя зарплата в Омской области резко выросла до 29 тысяч

Омскстат сообщает, что среднемесячная начисленная заработная плата в регионе составила в апреле 29 478 рублей 60 копеек. Это на 10,6% больше, чем в марте. В целом же с января по март средняя зарплата составляла 27 623 рубля 30 копеек.

Напомним, что статистики располагают лишь теми данными, которые попали в официальную отчётность. К тому же средняя зарплата обычно бывает выше суммы типичных для региона или отрасли зарплат, потому что на этот показатель ощутимо влияют единичные супервысокие заработки.