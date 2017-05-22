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12:22 (мск), источник: РБК

«Аэрофлот» потребовал от производителя SuperJet полмиллиарда рублей

Судебное разбирательство по иску авиакомпании к АО «Гражданские самолеты Сухого» начнется 6 июня.

Источник: Reuters

Авиакомпания «Аэрофлот», крупнейший эксплуатант самолетов Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100), пытается через суд взыскать с производителя лайнеров свыше 576 млн руб. Из материалов на сайте Московского арбитражного суда следует, что иск авиакомпании принят к производству, а предварительное судебное заседание назначено на 6 июня 2017 года.

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Источники «Ведомости», знакомые с содержание иска, сообщили изданию, что он связан с контрактом на поставку авиакомпании первых десяти самолетов SSJ100. В соответствии с документом компания «Гражданские самолеты Сухого» взяла на себя обязательство компенсировать «Аэрофлоту» потери, которые авиакомпания понесет в том случае, если не сможет получить из федерального бюджета субсидии на уплату лизинговых платежей.

«Странное положение контракта, такого мне ранее не попадалось. По сути, производитель ГСС поручился по обязательствам государства, вытекающим из постановления правительства. Если “Аэрофлот” выиграет иск, логично, чтобы государство возместило ГСС эти затраты», — пояснил «Ведомостям» старший аналитик рейтингового агентства АКРА Александр Гущин.

В авиапарке «Аэрофлота» числится три десятка самолетов SSJ100, в январе 2015 года авиакомпания договорилась с ГСС о поставке еще 20 воздушных судов этого типа. По данным «Ведомостей», в контракте на поставку самолетов «Аэрофлоту» прописаны штрафные санкции для производителя за простои самолетов, вызванные неисправностями.

В декабре 2016 года СМИ сообщали, что «Аэрофлот» отменил несколько рейсов на внутрироссийских направлениях из-за приостановки Росавиацией эксплуатации шести самолетов SSJ100.

Представители ГСС, «Аэрофлота» и Минтранса от комментариев газете «Ведомости» отказались. Представители ГСС и «Аэрофлота» также отказались ответить на вопросы РБК.

При участии Валерии Комаровой

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