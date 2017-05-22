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12:13 (мск), источник: PROUFU.ru

Владимир Нагорный заработал 5,7 млн рублей за 2016 год

Руководитель администрации главы Башкирии заработал за год 5,7 млн рублей за 2016 год.

Его супруга заработала 1,9 млн рублей. Чиновнику также принадлежит доля в квартире 62,9 кв.м. и гаражный бокс 23,3 кв.м. Супруга владеет земельным участком 13,8 соток, жилым домом 148 кв.м, квартирой 31,9 кв.м, долей в квартире 62,9, а также автомобилями Mitsubishi ASX 2014 года и Toyota Land Cruiser Prado 2016 года.

Доход Владимира Нагорного в 2015 году составлял 3,77 млн рублей.

Комментарии
1
смелая
А кем работает супруга и откуда такие доходы , при доходе граждан Башкирии не более 100тысяч рублей за год
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