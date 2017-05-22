Владимир Нагорный заработал 5,7 млн рублей за 2016 год

Его супруга заработала 1,9 млн рублей. Чиновнику также принадлежит доля в квартире 62,9 кв.м. и гаражный бокс 23,3 кв.м. Супруга владеет земельным участком 13,8 соток, жилым домом 148 кв.м, квартирой 31,9 кв.м, долей в квартире 62,9, а также автомобилями Mitsubishi ASX 2014 года и Toyota Land Cruiser Prado 2016 года.

Доход Владимира Нагорного в 2015 году составлял 3,77 млн рублей.