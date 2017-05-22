Владимир Нагорный заработал 5,7 млн рублей за 2016 год
Руководитель администрации главы Башкирии заработал за год 5,7 млн рублей за 2016 год.
Руководитель администрации главы Башкирии заработал за год 5,7 млн рублей за 2016 год.
Его супруга заработала 1,9 млн рублей. Чиновнику также принадлежит доля в квартире 62,9 кв.м. и гаражный бокс 23,3 кв.м. Супруга владеет земельным участком 13,8 соток, жилым домом 148 кв.м, квартирой 31,9 кв.м, долей в квартире 62,9, а также автомобилями Mitsubishi ASX 2014 года и Toyota Land Cruiser Prado 2016 года.
Доход Владимира Нагорного в 2015 году составлял 3,77 млн рублей.