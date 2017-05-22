Начальник волгоградской полиции отчитался о своих доходах за 2016 год
Руководитель регионального ГУ МВД владеет раритетным мотоциклом времен войны.
Руководитель регионального ГУ МВД владеет раритетным мотоциклом времен войны.
Начальник ГУ МВД РФ по Волгоградской области Александр Кравченко заработал в минувшем году 2,9 миллиона рублей.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград» со ссылкой на декларацию о доходах, руководитель регионального главка МВД владеет двумя земельными участками площадью 9 и 17 соток, домом площадью 458 квадратных метров, имеет в пользовании квартиру площадью 199 квадратных метров. Кроме того, у Александра Кравченко есть раритетный советский мотоцикл М-72 времен войны.
Замначальника ГУ МВД по Волгоградской области Андрей Подолян заработал в 2016 году 1,5 миллиона рублей. Правоохранитель имеет 1/3 доли в квартире площадью 47 квадратных метров и квартиру площадью 80 квадратных метров. Кроме того, он владеет автомобилем Chevrolet Niva.
Еще один замначальника региональной полиции Виталий Шевченко заработал 1,4 миллиона рублей. Полицейский владеет двумя земельными участками, домом, имеет 1/3 доли в квартире площадью 58,7 квадратных метров, два гаража, квартира. Машины у него нет.
Замначальника ГУ МВД по Волгоградской области Виктор Шметков заработал 1,4 миллиона рублей. Правоохранитель имеет земельный участок, две квартиры площадью 47 и 45 квадратных метров, ½ долю в квартире площадью 112 квадратных метров. Автомобиля у него нет.