Начальник волгоградской полиции отчитался о своих доходах за 2016 год

Начальник ГУ МВД РФ по Волгоградской области Александр Кравченко заработал в минувшем году 2,9 миллиона рублей.

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград» со ссылкой на декларацию о доходах, руководитель регионального главка МВД владеет двумя земельными участками площадью 9 и 17 соток, домом площадью 458 квадратных метров, имеет в пользовании квартиру площадью 199 квадратных метров. Кроме того, у Александра Кравченко есть раритетный советский мотоцикл М-72 времен войны.

Замначальника ГУ МВД по Волгоградской области Андрей Подолян заработал в 2016 году 1,5 миллиона рублей. Правоохранитель имеет 1/3 доли в квартире площадью 47 квадратных метров и квартиру площадью 80 квадратных метров. Кроме того, он владеет автомобилем Chevrolet Niva.

Еще один замначальника региональной полиции Виталий Шевченко заработал 1,4 миллиона рублей. Полицейский владеет двумя земельными участками, домом, имеет 1/3 доли в квартире площадью 58,7 квадратных метров, два гаража, квартира. Машины у него нет.

Замначальника ГУ МВД по Волгоградской области Виктор Шметков заработал 1,4 миллиона рублей. Правоохранитель имеет земельный участок, две квартиры площадью 47 и 45 квадратных метров, ½ долю в квартире площадью 112 квадратных метров. Автомобиля у него нет.