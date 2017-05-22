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13:04 (мск), источник: Nakanune.ru

Чиновников призвали переселить людей из разрушающегося дома на Южном Урале

Эксперты «Общероссийского народного фронта» выступили с заявлением, в котором требуют от властей переселить людей из ветхоаварийного дома в городе Коркино.

Жители разрушающегося дома по улице Терешковой, 42 десять лет пытаются доказать местным чиновникам невозможность проживания людей в ветхом строении, у чиновников мнение другое — дом годен для проживания, передает корреспондент Накануне.RU.

В конце минувшей недели «фронтовики» по обращению коркинцев провели выездное заседание по указанному адресу, на месте убедившись в проблеме. «На месте мы убедились, что люди вынуждены проживать в плачевных условиях: сквозные прогрессирующие трещины, они есть даже на несущих стенах, разрушение стен, массовое отпадение штукатурки, грибок и сырость. В двух помещениях обвалился потолок, а в одном провисла потолочная часть. Видно, что жители делают ремонт в своих комнатах, но спустя какое-то время все обваливается снова. У дома до сих пор нет управляющей компании, и чиновники почему-то в этом обвиняют жителей», — прокомментировал руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Антон Неверов.

У разрушающегося строения нет управляющей компании — ни одна из них не готова принять такой «подарок» на свой баланс. Между тем местные чиновники, которых пригласили на встречу, убеждены, что если дом по документам годен для проживания и не признан ветхоаварийным, то проживание в нем людей законно и обоснованно.

В результате выезда было решено провести дополнительную экспертизу здания 1954 года постройки специалистами управления городского хозяйства и архитектуры Коркино. Ранее, собрав средства, жители заказали независимую оценку состояния здания, в ходе которой было установлено наличие критических дефектов, а сам дом был признан изношенным на 65%.

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