Дмитрий Медведев объявил Екатеринбург претендентом на Экспо-2025

Российский представитель в Международном бюро выставок Александр Туров сегодня, 22 мая, передал письмо премьер-министра Дмитрия Медведева секретарю МБВ Висенту Лоссерталесу, в котором Екатеринбург назван претендентом на проведение «Экспо-2025». Как передает корреспондент «АиФ-Урал», об этом сообщается на официальном портале МБВ.

Обозначена и тема выставки в случае победы России. «Меняя мир: Инклюзивные инновации — для наших детей и будущих поколений». Проводить ее планируется с 2 мая по 2 ноября. Отметим, что российская заявка поступила в последний день подачи — сегодня в 6 вечера по парижскому времени у потенциальных претендентов истекает срок для объявления о своих выставочных амбициях. Ранее, 22 ноября 2016 года, заявка поступила от Франции, 24 апреля 2017 года — от Японии. Висент Лоссерталес отметил, что Россия демонстрирует высокий уровень заинтересованности в международных выставках Экспо.

В сентябре все кандидаты должны будут предоставить большое досье. Голосование по определению города, в котором пройдет Экспо, состоится на 164 Генеральной ассамблее МБВ в ноябре 2018 года.