Подрядчик заявил, что дороги в Омске шелушились из-за избытка щебня

В итоге подрядчик признал, что смесь соответствовала всем требованиям, но при укладке не были учтены несколько факторов. Сейчас компания в рамках гарантийных обязательств завершает устранение дефектов за свой счет.

Как ранее сообщал портал Om1.ru, после зимы в Омске «зашелушился» асфальт на трех участках, которые в прошлом году ремонтировала компания «Стройсервис»: по улице 70 лет Октября, Космическому проспекту и проспекту Мира.

Сегодня, 22 мая, региональный минстрой организовал комиссионное обследование «проблемных» участков. Как рассказал директор ООО «Стройсервис» Яков Вагнер, самые частые нарушения — шелушение и окрашивание верхней части покрытия. Это произошло из-за комлекса причин: смесь с содержанием щебня до 56% оказалась слишком жесткой, чтобы удержать битум, кроме того, сказались резкие перепады температуры и большое количество воды на дорогах. В этом году обещают не повторять ошибок, чтобы не делать двойную работу. Содержание щебня в смеси, которую теперь укладывают, снизили до 53%, что делает ее более пластичной.

На улице 70 лет Октября были нарушения, в чем дело, история умалчивает, до сих пор разбираемся. Как мы считаем, здесь одна причина могла породить другую. Во-первых, работали уже по осени. Смесь, кстати, соответствует всем требованиям, но, тем не менее, шелушение пошло. Причины — очень жесткая смесь, то есть в ней слишком много щебня, и она капризна к воде. Когда пошел весенний паводок, было много перепадов температуры через ноль, и оба этих фактора сработали. Сейчас добавили чуть-чуть пластичности этой смеси — снизили содержание щебня с 56% до 53%. В прошлом году не учли обводнение на улицах. Сейчас это исправили. Яков Вагнер, директор ООО «Стройсервис».

На всех отремонтированных «Стройсервисом» участках действует 4-летняя гарантия, поэтому, если обнаружатся другие дефекты, подрядчик будет обязан устранять их на свои средства. В этом году работы должны завершить до 10 июня, иначе последуют санкции.

На улице 70 лет Октября от бульвара Архитекторов до остановки «Поворотная» «зашелушившийся» участок отфрезеровали и уложили новый слой толщиной 5 см. На фото можно увидеть, что он немного отличается по цвету от прошлогоднего асфальта.