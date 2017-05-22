Подрядчик заявил, что дороги в Омске шелушились из-за избытка щебня
Минстрой в сопровождении журналистов проверил, как подрядчики выполняют гарантийные обязательства по ремонту дорог.
Минстрой в сопровождении журналистов проверил, как подрядчики выполняют гарантийные обязательства по ремонту дорог.
Как ранее сообщал портал Om1.ru, после зимы в Омске «зашелушился» асфальт на трех участках, которые в прошлом году ремонтировала компания «Стройсервис»: по улице 70 лет Октября, Космическому проспекту и проспекту Мира.
Нарушения первоначально списали на «экспериментальный битум», закупленный на Омском НПЗ, однако завод активно опровергал претензии к качеству своей продукции.
В итоге подрядчик признал, что смесь соответствовала всем требованиям, но при укладке не были учтены несколько факторов. Сейчас компания в рамках гарантийных обязательств завершает устранение дефектов за свой счет.
Сегодня, 22 мая, региональный минстрой организовал комиссионное обследование «проблемных» участков. Как рассказал директор ООО «Стройсервис» Яков Вагнер, самые частые нарушения — шелушение и окрашивание верхней части покрытия. Это произошло
На улице 70 лет Октября были нарушения, в чем дело, история умалчивает, до сих пор разбираемся. Как мы считаем, здесь одна причина могла породить другую.
На всех отремонтированных «Стройсервисом» участках действует 4-летняя гарантия, поэтому, если обнаружатся другие дефекты, подрядчик будет обязан устранять их на свои средства. В этом году работы должны завершить до 10 июня, иначе последуют санкции.
На улице 70 лет Октября от бульвара Архитекторов до остановки «Поворотная» «зашелушившийся» участок отфрезеровали и уложили новый слой толщиной 5 см. На фото можно увидеть, что он немного отличается по цвету от прошлогоднего асфальта.
На Космическом проспекте и проспекте Мира обошлись без фрезеровки. С помощью немецкой дорожной техники сделали пропитку, заполнив пустоты эмульсией. Получилось нечто вроде защитного слоя, который препятствует проникновению влаги.