Глава Омского Роспотребнадзора Крига заработал 2,2 миллиона

Глава управления Роспотребнадзора по Омской области Александр Крига обнародовал свои доходы за 2016 год. Они составили 2, 19 миллионов рублей. При этом, по итогам 2015 года руководитель ведомства зарабатывал на 160 тысяч меньше.

Также Крига указал в собственности квартиру в 59 квадратных метра и машину «Тойота».

Его супруга также показала солидный доход в 2 миллиона 162 тысячи рублей.

Она задекларировала дачный дом в 54,8 квадратных метра, земельный участок площадью 668 «квадратов», квартира в 111,1 квадратных метра, 4/1000 в праве собственности на жилой дом площадью 74,4 «квадрата», а также 1/140 доли в праве собственности на гараж в 16 квадратных метра.