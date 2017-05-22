В Кировском районе Уфы капремонту подлежат 11 участков дорог
УФА, 22 май 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В администрации Кировского района Уфы сообщили список участков, на которых будет проводиться капитальный ремонт дорожного полотна:
УФА, 22 май 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В администрации Кировского района Уфы сообщили список участков, на которых будет проводиться капитальный ремонт дорожного полотна:
Работы начинаются 23 мая и продлятся до конца октября. Ремонтируемые участки отражаются на сервисе «Яндекс. Пробки» и специальной карте. Капитальный ремонт городских улиц проводится в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».