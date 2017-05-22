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14:41 (мск), источник: ИА Башинформ

В Кировском районе Уфы капремонту подлежат 11 участков дорог

УФА, 22 май 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В администрации Кировского района Уфы сообщили список участков, на которых будет проводиться капитальный ремонт дорожного полотна:

  • улица Цюрупа — от перекрестка с Заки Валиди;.
  • проспект С. Юлаева от улицы Мингажева;.
  • улица Менделеева — от Сочинской до Караидельской;.
  • Армавирская — от С, Перовской до Пугачева;.
  • Ф. Гаскарова — от Колгуевской до Авроры;.
  • вся протяженность улицы Авроры;.
  • Демское шоссе — от улицы Флотский переулок до дороги в аэропорт;.
  • дорога Уфа — Дема;.
  • улица Авиаторов и Строителей в пос. Аэропорт;.
  • Школьная, Элеваторная, Андрея Рублева, Южная.

Работы начинаются 23 мая и продлятся до конца октября. Ремонтируемые участки отражаются на сервисе «Яндекс. Пробки» и специальной карте. Капитальный ремонт городских улиц проводится в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

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