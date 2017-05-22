Местных товаров на прилавках магазинов в Волгоградской области должно стать больше

Вопросы повышения эффективности сотрудничества региональных товаропроизводителей и розничной торговли по обеспечению населения Волгоградской области продовольственной продукцией обсуждались сегодня, 22 мая, на расширенном совещании в региональном комитете промышленности и торговли. В нем приняли участие представители профильных комитетов областной администрации‚ сельхозпроизводители и руководители перерабатывающих предприятий, ритейлеры.

Например, по производству овощей, зерновых и бахчевых культур. В тоже время, на прилавках волгоградских магазинов местные продовольственные товары представлены в недостаточном объеме. Нельзя упускать момент — пока действуют санкции, волгоградские товаропроизводители должны занять освободившиеся ниши, пока их не заняли производители из других регионов, — подчеркнул глава облкомсельхоза.

В ходе совещания было отмечено, что в регионе растет объем глубокой переработки аграрной продукции: если в 2013 году он составлял всего 60−70 тысяч тонн, то сегодня около 300 тысяч тонн. Это делает задачу по продвижению местных продуктов питания еще более актуальной.

Как сообщила заместитель председателя комитета промышленности и торговли Волгоградской области Виолетта Калмыкова, лишь сто из 630 волгоградских предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности и 50 сельхозтоваропроизводителей на сегодняшний день сотрудничают с торговыми сетевыми компаниями. Их в регионе работает всего десять. И хотя местные производители обеспечивают на прилавках магазинов почти сто процентов хлебобулочных изделий, около 50 процентов муки и круп и примерно столько же мясной и молочной продукции, остается очень большой потенциал для роста их сотрудничества с ритейлерами.

— Одним из механизмов наладить данное сотрудничество, который уже доказал свою эффективность, являются так называемые Дни качества и закупочные сессии. Они организуются нашим комитетом и облкомсельхозом с прошлого года и уже стали традиционными мероприятиями. Последний День качества состоялся в минувшую пятницу в гипермаркете «Лента» в Совестком районе Волгограда, — сообщила Виолетта Калмыкова.

Замруководителя облпромторга также сообщила, что сфера торговли обеспечивает занятость 20 процентов экономически активного населения и 14,5 процентов (107 млрд рублей) Валового регионального продукта. По итогам 2016 года оборот розничной торговли региона составил 345,7 млрд рублей. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме товарооборота региона 35,2%, что на 3,8% выше показателя 2015 года.

Взаимодействие администрации Волгоградской области с сетевыми компаниями осуществляется в соответствии с соглашениями о социально-экономическом сотрудничестве. Так, в 2016 году товарооборот сетей сложился в сумме 84 млрд рублей, что в товарной массе на 2% больше, чем за 2015 год, и составил 24,1% общего объема оборота розничной торговли в регионе.

В свою очередь, первый заместитель главы администрации Волгограда Ирина Пешкова отметила, что в столице региона активно идет процесс по наведению порядка в сфере нестационарной торговли.

— Администрация города реализует новый подход к организации данного вида торговой деятельности, связанный с едиными для всех правилами размещения нестационарных торговых объектов, их внешним видом и благоустройством прилегающих территорий. В новой схеме предлагается более полутора тысяч мест для размещения нестационарных торговых объектов. При этом преимущества при выборе арендаторов будет отдаваться местным товаропроизводителям, — сообщила она.

По словам уполномоченного по правам предпринимателей в Волгоградской области Ольги Устиновой, проблема сотрудничества товаропроизводителей с торговыми сетями поднимается на каждой встрече представителей делового сообщества с руководителями органов региональной и муниципальной власти, которые в эти дни, по поручению губернатора проходят в Волгограде.