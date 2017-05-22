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14:40 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Социально-экономические показатели Южного Урала улучшаются

ЧЕЛЯБИНСК, 22 мая, ФедералПресс. Статистические показатели социально-экономического развития региона представил губернатору Борису Дубровскому министр экономического развития области Сергей Смольников.

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе губернатора, за последние четыре месяца промышленное производство в регионе выросло на 0,7%.

Смольников считает, что это соответствует общероссийскому уровню. Драйверами роста в регионе остаются металлургия и деревообработка, растут также предприятия легкой промышленности. Также растут и реальные доходы населения.

Как заявил министр, в прошлом году в регионе этот показатель снижался.

«В этом по общему кругу предприятий в области средняя заработная плата составляет 29880 рублей, рост на 5,9%, а рост индекса цен — 103, 6%. Таким образом, реальные доходы населения увеличилась на 2,2%. Это не так много, но все-таки наметилась положительная тенденция», — отметил Сергей Смольников.

«ФедералПресс» напоминает, что в Красноярском крае за первые четыре месяца 2017 года рост промышленного производства составил 2,9%.

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