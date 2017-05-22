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14:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Начальник краевого главка МВД заработал в прошлом году 2,1 млн рублей

Начальник ГУ МВД по Пермскому краю генерал-лейтенант полиции Виктор Кошелев отчитался о своих доходах за 2016 год.

Согласно документу, опубликованному на сайте МВД РФ, в прошлом году начальник краевого главка заработал 2,1 млн руб. В собственности он имеет автомобиль Toyota Highlander 2014 года выпуска. Супруга Виктора Кошелева указала доход в размере 528 тыс. руб.

Бывший начальник ГУ МВД по Пермскому краю Юрий Валяев, занимающий в настоящее время должность начальника главного управления по охране общественного порядка МВД РФ, заработал в прошлом году 20,9 млн руб. Его супруга задекларировала доход в размере 430 тыс. руб.

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