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15:27 (мск), источник: Sputniknews.kz

Садубаев: от финансовых пирамид пострадали десятки тысяч казахстанцев

Директор департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев призвал казахстанцев не доверять свои деньги организациям, которые обещают большую прибыль в короткие сроки.

Источник: Sputniknews.kz

«В последнее время в стране значительно активизировалась деятельность организаций с признаком финансовых пирамид. Если в 2016 году в производстве находилось 350 уголовных дел по факту создания финансовой пирамиды и руководства ею, то за четыре месяца текущего года уже 351. От действий аферистов пострадали десятки тысяч казахстанцев», — сказал Садубаев Sputnik Казахстан по телефону.

«Призываем граждан проявлять бдительность, воздержаться от вкладов денег в организации, обещающие большую прибыль в короткие сроки», — добавил он.

Слушайте полный комментарий Садубаева на радио Sputnik Казахстан.

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