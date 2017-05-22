Садубаев: от финансовых пирамид пострадали десятки тысяч казахстанцев

«В последнее время в стране значительно активизировалась деятельность организаций с признаком финансовых пирамид. Если в 2016 году в производстве находилось 350 уголовных дел по факту создания финансовой пирамиды и руководства ею, то за четыре месяца текущего года уже 351. От действий аферистов пострадали десятки тысяч казахстанцев», — сказал Садубаев Sputnik Казахстан по телефону.
«Призываем граждан проявлять бдительность, воздержаться от вкладов денег в организации, обещающие большую прибыль в короткие сроки», — добавил он.
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