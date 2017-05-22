Садубаев: от финансовых пирамид пострадали десятки тысяч казахстанцев

«В последнее время в стране значительно активизировалась деятельность организаций с признаком финансовых пирамид. Если в 2016 году в производстве находилось 350 уголовных дел по факту создания финансовой пирамиды и руководства ею, то за четыре месяца текущего года уже 351. От действий аферистов пострадали десятки тысяч казахстанцев», — сказал Садубаев Sputnik Казахстан по телефону.