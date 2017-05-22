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15:08 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге на Уралмаше строят перехватывающий паркинг

Для жителей области.

Источник: УралИнформБюро

В Екатеринбурге около ДК Лаврова началось строительство перехватывающей парковки на 600 машиномест. Жители области, приезжающие на работу в уральскую столицу, смогут оставлять свои машины на Уралмаше и добираться в центр на метро.

В пресс-службе мэрии «Уралинформбюро» пояснили, что подземная парковка будет трехуровневой. Застройщиком по итогам торгов стало ООО «МВ-Урал».

Первая в Екатеринбурге перехватывающая парковка на более чем 200 мест была организована возле станции метро «Ботаническая» в 2011 году. Сначала она была платной (1500 рублей в месяц), но так как стоянка пустовала, через несколько лет въезд туда сделали свободным.

Стоит добавить, что администрация Екатеринбурга озвучивала планы об организации четырех перехватывающих паркингов. В том числе их планировалось построить на Крауля и Блюхера.

Комментарии
1
Андрей *
Остается лишь поздравить жителей близлежащего огромного жилого дома по ул.Кузнецова, 21 со свежими выхлопными газами.
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