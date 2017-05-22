Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017
Ученые рассказали, как получить удовольствие
СМИ: из-за подозрений в гомосексуализме убит боец Росгвардии
Алина Кабаева появилась на публике в необычном образе (видео)
Жена Немцова затмила всех на закрытом бьюти-девичнике (фото)
«Горючий лед» Китай объявил о начале энергетической революции
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017
Юлия Снигирь в образе Салтычихи на съемках «Кровавой барыни»
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
"Командир евродепутатов": Крым о просьбе Порошенко к Европе
Прилепин: трупы бойцов ВСУ увозят из ДНР составами
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
Жена Немцова затмила всех на закрытом бьюти-девичнике (фото)
Путин решил отдать Курилы Японии – СМИ
Украинцы выстроились в очередь в Крым – СМИ
Новое поколение Lada 4x4: похоже, это будет кроссовер
Volvo готовит модель XC20
Фоторепортажи
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
8«Суперлюди» Японии
12Воспоминания Набережной Круазет
14События недели в фотографиях
15:26 (мск), источник: Om1.ru

На торгах в Омске сэкономили 14 млн для ремонта еще четырех дорог

Две из них расположены в городе, две — в радиусе 50 км от Омска.

При проведении торгов на ремонт дорог в этом году удалось сэкономить 14 млн рублей, которые потратят на четыре дополнительных объекта — два в городе и два в радиусе 50 км от Омска. Об этом рассказал сегодня в рамках комиссионного обследования дорог начальник управления дорожного комплекса регионального минстроя Дмитрий Христолюбов.

Первый объект — проспект Мира от улицы Доковской до Полевой — уже согласован с Росавтодором, с выбором второго пока определяются. В августе также приступят к работам на дорогах Омск-Одесское и Омск — Красноярка.

Дмитрий Христолюбов, начальник управления дорожного комплекса министерства строительства и ЖКХ Омской области:

— Дополнительно за счет экономии запланировали два объекта. Это проспект Мира от Доковской до Полевой, дорога уже согласована с Росавтодором, финансирование будет открыто в июне, соответственно, в конце июля начнем работать. Кроме того, по программе «Безопасные и качественные дороги», которая реализуется в пределах 50 км от города, запланировали отремонтировать 7 объектов. Торги уже прошли, по 4-м заключены контракты.

Всего в Омске прошли торги по 31 объекту. Планируется, что контракты будут подписаны до 2 июня, с 3 июня подрядные организации приступят к работам.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Шишов считает, что Юбилейный мост будет опасным и после реконструкции
РФ и Турция подписали заявление о снятии торговых ограничений
Китай попросил у США 100 дней для воздействия на КНДР
Малкин посоветовал тренерам сборной России чаще летать в Америку
МВД задержало хакеров, заразивших вирусом миллион смартфонов
В ГД предложили увеличить штраф за нарушение тишины
На авиадебошира впервые завели уголовное дело
Сочинец выиграл в лотерею рекордную для России сумму
Спорт
Невеселая бронза России: итоги чемпионата мира по хоккею Сборная России, уступившая канадцам в полуфинале, заняла на турнире третье место, выиграв в "бронзовом" матче у Финляндии
Авто
«Асахи Касей» — новый японский кроссовер, который нельзя купить 24 мая в Йокогаме на выставке Automotive Engineering состоится мировая премьера электрического кроссовера Asahi Kasei AKXY
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Елена Яковлева в образе Бабы Яги на съемках: первые фото Популярную актрису невозможно узнать на первых кадрах картины «Последний богатырь»
Недвижимость
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Эксперты рассказали, где дешевле всего снять жилье на лето
В Москве нашли 300 площадок под дома для переселенцев
Власти Крыма изымут у частников недвижимость на $1 млрд
Леди
7 моделей платьев на выпускной на любой вкус и бюджет (фото) До финишной прямой осталось совсем немного времени, так что, если вы все еще не определились с нарядом на выпускной, то пора торопиться.
Дети
Фото мужа Марии Кожевниковой с сыном вызвало скандал Актриса столкнулась с агрессией со стороны подписчиков.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь