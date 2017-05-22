На торгах в Омске сэкономили 14 млн для ремонта еще четырех дорог

При проведении торгов на ремонт дорог в этом году удалось сэкономить 14 млн рублей, которые потратят на четыре дополнительных объекта — два в городе и два в радиусе 50 км от Омска. Об этом рассказал сегодня в рамках комиссионного обследования дорог начальник управления дорожного комплекса регионального минстроя Дмитрий Христолюбов.

Первый объект — проспект Мира от улицы Доковской до Полевой — уже согласован с Росавтодором, с выбором второго пока определяются. В августе также приступят к работам на дорогах Омск-Одесское и Омск — Красноярка.

Дмитрий Христолюбов, начальник управления дорожного комплекса министерства строительства и ЖКХ Омской области:

— Дополнительно за счет экономии запланировали два объекта. Это проспект Мира от Доковской до Полевой, дорога уже согласована с Росавтодором, финансирование будет открыто в июне, соответственно, в конце июля начнем работать. Кроме того, по программе «Безопасные и качественные дороги», которая реализуется в пределах 50 км от города, запланировали отремонтировать 7 объектов. Торги уже прошли, по 4-м заключены контракты.

Всего в Омске прошли торги по 31 объекту. Планируется, что контракты будут подписаны до 2 июня, с 3 июня подрядные организации приступят к работам.