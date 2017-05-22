В этом году в посёлке Ушаково построят новый ветропарк

В течение первого года работы ВЭС будет замещена мощность прежнего ветропарка в Куликово — 5,1 мегаватт. В дальнейшем планируется увеличение мощности до 6,9 мегаватт.

«Мы постоянно находимся в диалоге с Министерством энергетики РФ и Правительством области по вопросу возможного увеличения объемов выработки “зеленой” энергии на территории региона. Очень важно, чтобы высокая мощность, вырабатываемая ветроустановками, не привела к росту тарифа на электроэнергию», — заявил генеральный директор АО «Янтарьэнерго» Игорь Маковский.

Новый ветропарк в Ушаково будет построен взамен утратившей свою функциональность ВЭС в поселке Куликово Зеленоградского района. В июне прошлого года на месте строительства будущего парка энергетики установили ветроизмерительный комплекс и в течение года ведется сбор метеоданных. Все показатели говорят о том, что участок подходит для строительства ветропарка.