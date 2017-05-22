Более 90% проголосовавших москвичей поддержали снос пятиэтажек

Источник: Агентство «Москва»

«Мы видим, что уже более 20% жителей пятиэтажек проголосовали либо в МФЦ, либо в “Активном гражданине”, часть приходит на собрания и готовит протоколы. Предварительно, более 90% людей поддерживают программу», — сообщил Хуснуллин.

Глава стройкомплекса напомнил, что голосование продлится до 15 июня.

«Мы дали возможность людям высказаться, хотят или не хотят (чтобы их дома сносили, а их самих переселяли в новое жилье — ИФ). Причем если две трети принимают решение, то дом включаем в программу, но если большинство будет против — не будем включать», — добавил заместитель мэра. Хуснуллин напомнил, что около 20% квартир, попавших в список реновации, принадлежат городу. «Но и здесь мы пошли навстречу — город делегирует жителям, которые там являются нанимателями, а не собственниками, право принять решение», — заявил заммэра. Порядок голосования Как сообщалось, в предварительный список на снос по программе реновации попали около 4,5 тыс. домов. Голосование жителей о включении их домов в проект стартовало 15 мая. Проголосовать можно на портале «Активный гражданин», в центрах госуслуг «Мои документы» или на общем собрании жильцов многоквартирного дома. Участвовать в опросе могут владельцы жилплощади и арендаторы по договору соцнайма.

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Итоги планируется подвести в два этапа. Первый — голосование по отдельным квартирам. Если у помещения один собственник или наниматель, его голос определяет мнение жителей данной квартиры. Если квартира имеет двух и более собственников или нанимателей, каждый из них может принять участие в голосовании. Итоги голосования определяются простым большинством голосов. Второй этап — голосование по дому в целом. Решение о включении дома в программу о сносе должно быть принято как минимум 2/3 от общего числа голосов собственников в доме. В течение месяца горожане могут передумать и проголосовать несколько раз. В этом случае будет учтен последний результат. Обработка данных голосования будет вестись в июне-июле, результаты станут известны в июле-августе. Москвичам будут доступны промежуточные результаты голосования. Кроме того, его участники смогут увидеть, как проголосовали другие собственники квартир в доме. По окончании голосования его результаты будут опубликованы в интернете. Если все собственники или наниматели квартир не примут участия в голосовании, их квартиры при подведении итогов будут учитываться как проголосовавшие «за» включение дома в проект программы реновации. Жители домов, не попавших в предварительный список, также могут при желании добиться переселения. Им также необходимо провести общедомовое собрание собственников, из которых две трети должны поддержать реновацию.

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