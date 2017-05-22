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15:06 (мск), источник: Коммерсантъ

Открылся второй рейс из Перми в Тунис

В расписании международного аэропорта «Пермь» появился прямой рейс из Перми в город Монастир (Тунис).

Источник: AP 2017

Вылеты планирует осуществлять авиакомпания «Икар» (Pegas Fly) каждые 10−11 дней с 26 мая по 27 октября на судне B-737−800 (вместимость — 189 пассажиров).

Отметим, из Перми уже стоит один рейс в Тунис (город Энфида), чартерные рейсы туда начались в начале мая и, согласно расписанию, закончатся в начале октября. За майские выходные в эту страну улетело 236 человек. В сравнении, в Турцию совершили поездку почти 3 тыс. человек.

Напомним, Тунис стал лидером прошлогоднего сезона в зарубежном сегменте вместо Турции. В сезоне-2017 из Перми можно улететь в Турцию, Болгарию, Тунис, Кипр, Грецию и Черногорию.

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