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16:34 (мск), источник: Sputniknews.kz

«Резиновая» Астана: в квартирах регистрировали до 2,5 тысяч человек

АСТАНА, 22 мая — Sputnik. Квартиры, в которых были зарегистрированы до 2,5 тысяч человек, выявили в Астане, сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Источник: Sputniknews.kz

По информации ведомства, столичная прокуратура совместно с акиматом и правоохранительными органами разработала механизм по борьбе с «резиновыми» квартирами.

«Предварительные данные уполномоченных органов показали, что в столице имеются несколько десятков квартир, в которых зарегистрированы от 30 до 2,5 тысяч человек», — говорится в сообщении.

Сотрудники местной полицейской службы проводят обход данных квартир. На сегодня уже 88 собственников привлечены к административной ответственности по статье «Допущение собственником жилища или другими лицами, в введении которых находятся жилища, здания и (или) помещения, регистрации физических лиц, которые фактически не проживают в жилищах, зданиях и (или) помещениях, принадлежащих собственнику». С указанных адресов по заявлениям владельцев выписано более четырех тысяч лиц, среди них есть и иностранцы.

Для выписанных лиц эти обстоятельства в будущем станут препятствием для получения некоторых видов госуслуг, а также основанием для отказа в выдаче квартиры из государственного жилого фонда.

Одновременно с этим коммунальные службы по результатам выявления «резиновых» квартир производят перерасчет стоимости услуг, оказываемых по количеству проживающих лиц (водоснабжение, вывоз мусора).

Прокуратура призвала гостей города не нарушать законодательство, пользуясь услугами сомнительных граждан по регистрации, а горожан — привести в соответствие данные о регистрации с местом фактического проживания.

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