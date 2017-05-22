Минобороны хочет строить гораздо больше жилья в Крыму
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Минобороны России планирует существенно увеличить строительство жилья на территории Крыма
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Минобороны России планирует существенно увеличить строительство жилья на территории Крыма
«Минобороны России планирует существенно увеличить строительство на территории республики Крым и города Севастополя в связи со значительным увеличением численности Вооруженных сил РФ в этом регионе», — сказал Пирогов.
По его словам, Минобороны проработан вопрос обеспечения служебным жильем военнослужащих, проходящих военную службу в Крыму и Севастополе.
«В 2014 году Департаментом жилищного обеспечения получены для заселения 1929 служебных квартир в Севастополе. Кроме того, в городе ведется строительство жилого дома на 200 квартир, также планируется строительство жилой застройки на 343 квартиры», — подчеркнул начальник департамента.
Он отметил, что «в условиях наращивания жилищной инфраструктуры Минобороны России в Крыму 3148 военнослужащих, проходящих военную службу на территории Крыма и Севастополя, получают денежную компенсацию за наем (поднаем) жилых помещений».