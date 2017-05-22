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16:28 (мск), источник: РИА Новости

Минобороны хочет строить гораздо больше жилья в Крыму

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Минобороны России планирует существенно увеличить строительство жилья на территории Крыма из-за значительного увеличением численности Вооруженных сил РФ в этом регионе, сообщил журналистам начальник Департамента жилищного обеспечения Минобороны РФ Сергей Пирогов.

Источник: РИА Новости

«Минобороны России планирует существенно увеличить строительство на территории республики Крым и города Севастополя в связи со значительным увеличением численности Вооруженных сил РФ в этом регионе», — сказал Пирогов.

По его словам, Минобороны проработан вопрос обеспечения служебным жильем военнослужащих, проходящих военную службу в Крыму и Севастополе.

«В 2014 году Департаментом жилищного обеспечения получены для заселения 1929 служебных квартир в Севастополе. Кроме того, в городе ведется строительство жилого дома на 200 квартир, также планируется строительство жилой застройки на 343 квартиры», — подчеркнул начальник департамента.

Он отметил, что «в условиях наращивания жилищной инфраструктуры Минобороны России в Крыму 3148 военнослужащих, проходящих военную службу на территории Крыма и Севастополя, получают денежную компенсацию за наем (поднаем) жилых помещений».

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