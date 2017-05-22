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16:27 (мск), источник: РИА Крым

На жилищные субсидии военнослужащим в Крыму и Севастополе в 2017 г выделено 3,29 млрд руб

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости (Крым). Более 3 миллиардов рублей выделено на предоставление жилищных субсидий военнослужащим в Крыму и Севастополе в текущем году, сообщил журналистам начальник департамента жилищного обеспечения Минобороны РФ Сергей Пирогов.

«В марте 2014 года в состав РФ приняты два новых субъекта — Республика Крым и город федерального значения Севастополь. По состоянию на 26 апреля этого года, признано нуждающимися в получении жилых помещений для постоянного проживания 1882 военнослужащих, из них 703 военнослужащих, ранее проходивших военную службу в Вооруженных силах Украины», — сказал Пирогов.

«На 2017 год для предоставления жилищных субсидий военнослужащим, проходящим военную службу на территории Республики Крым и Севастополя, выделены лимиты бюджетных обязательств в объеме 3,29 миллиарда рублей, что позволит обеспечить порядка 500 военнослужащих, в том числе бывших граждан Украины, проходивших военную службу в воинских формированиях этой страны, впоследствии получивших российские гражданство и продолживших службу в ВС РФ», — подчеркнул начальник департамента.

Он также рассказал, что с 2014 года по настоящее время обеспечено жилыми помещениями для постоянного проживания 768 военнослужащих, проходящих военную службу в воинских частях и организациях, дислоцированных в Крыму.

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