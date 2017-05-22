В «ҚазМұнайГаз Өнімдері» сообщили о подорожании топлива
С 1 июня увеличение оптовой цены только за счёт увеличения акциза составит около 7,3 тенге за литр, что повлияет на стоимость топлива в сетях АЗС.
С 1 июня увеличение оптовой цены только за счёт увеличения акциза составит около 7,3 тенге за литр, что повлияет на стоимость топлива в сетях АЗС.
В ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» рассказали о причинах, которые могут повлиять на возможное повышение стоимости топлива, говорится в сообщении на официальном сайте компании.
Время повышения акциза на реализацию дизельного топлива перенесли на начало июня, чтобы избежать резкого скачка цен на дизтопливо в апреле и мае. Однако с 1 июня цену сдерживать уже не будут.
В соответствии с постановлением Правительства от 31 марта 2017 года, с 1 июня акцизная ставка на реализацию дизельного топлива составит 9300 тенге за тонну. Увеличение оптовой цены только за счёт увеличения акциза составит около 7,3 тенге/литр, что повлияет на стоимость топлива в сетях АЗС.
Изменение ставки акциза направлено на снижение разницы между ценами на дизельное топливо в Казахстане и соседних странах,
Постепенное выравнивание стоимости дизельного топлива и бензина в «ҚазМұнайГаз Өнімдері» назвали одной из рыночных тенденций. Во многих странах стоимость дизельного топлива и бензина равны. Например, в России цены на эти нефтепродукты составляют в пересчете 208−209 тенге за литр.