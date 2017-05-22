Внимание! Истекает срок, предоставленный для льготной растаможки машин

Согласно Таможенной службе, владельцы машин имеют в распоряжении еще 40 дней, чтобы воспользоваться этой скидкой. Данное условие действует до 1 июля с. г. и только для владельцев автомобилей, которые завезли авто в страну до 1 ноября 2016 г.

С 1 июля, кто не зарегистрировал автомобиль, будет иметь право находиться на территории страны не более 6 месяцев в год. Право на пребывание в стране сроком не более 180 дней будут иметь только транспортные средства, завезенные физическими лицами, проживающими за рубежом, которые обладают водительскими правами в стране проживания. Условием для них является оплата виньетки, 180 леев за каждый последующий период пребывания в Молдове.

С 1 июля движение нерастаможенных автомобилей, зарегистрированных в приднестровском регионе, будет запрещено, за исключением машин с приднестровскими номерами, принадлежащих экономическим агентам левобережья.

Таможенная служба напоминает, что желающие зарегистрировать автомобили в стране должны представить следующие документы:

— технический паспорт транспортных средств.

— документ, подтверждающий право собственности (договор купли-продажи, акт дарения, покупки или другие документы).

— справку, удостоверяющую оплату тарифа за использование дорог (виньетку), за исключением автомобильных транспортных средств с номерными знаками, зарегистрированными в Приднестровье и Бендерах.