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17:15 (мск), источник: Noi.md

Внимание! Истекает срок, предоставленный для льготной растаможки машин

С начала года более 16 тыс. владельцев автомобилей, зарегистрированных за рубежом или на левом берегу Днестра, зарегистрировали свои транспортные средства, пользуясь скидкой около 70% от стоимости акциза.

Источник: Noi.md

Согласно Таможенной службе, владельцы машин имеют в распоряжении еще 40 дней, чтобы воспользоваться этой скидкой. Данное условие действует до 1 июля с. г. и только для владельцев автомобилей, которые завезли авто в страну до 1 ноября 2016 г.

С 1 июля, кто не зарегистрировал автомобиль, будет иметь право находиться на территории страны не более 6 месяцев в год. Право на пребывание в стране сроком не более 180 дней будут иметь только транспортные средства, завезенные физическими лицами, проживающими за рубежом, которые обладают водительскими правами в стране проживания. Условием для них является оплата виньетки, 180 леев за каждый последующий период пребывания в Молдове.

С 1 июля движение нерастаможенных автомобилей, зарегистрированных в приднестровском регионе, будет запрещено, за исключением машин с приднестровскими номерами, принадлежащих экономическим агентам левобережья.

Таможенная служба напоминает, что желающие зарегистрировать автомобили в стране должны представить следующие документы:

— технический паспорт транспортных средств.

— документ, подтверждающий право собственности (договор купли-продажи, акт дарения, покупки или другие документы).

— справку, удостоверяющую оплату тарифа за использование дорог (виньетку), за исключением автомобильных транспортных средств с номерными знаками, зарегистрированными в Приднестровье и Бендерах.

Для растаможки транспортных средств с номерными знаками, зарегистрированными в приднестровском регионе, необходимо заполнить таможенную декларацию и письменную декларацию под свою ответственность относительно достоверности предоставленной информации, приложив подтверждающие документы, выданные административно-территориальными единицами Приднестровья.

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