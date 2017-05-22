ВСМ Москва—Казань пересечет «Лебяжье» по эстакаде

(Казань, 22 мая, «Татар-информ», Динара Сиразеева). Эстакада, построенная на территории городского леса «Лебяжье», минимизирует воздействие ВСМ Москва—Казань на особо охраняемой природной территории, такие данные приводит «Мосгипротранс» (проектировщик трасс) в материалах, оупбликованных для представления на общественных слушаниях.

По мнению специалистов, построенная эстакада не допустит дробления территорий, нарушения доступности и сообщения участков, изменения формирования грунтовых и поверхностных вод, а также нарушения путей миграции животных. Таким образом, участок трассы вблизи ООПТ пройдет через эстакаду, надземное сооружение для пропуска транспорта.

Проектный институт ОАО «Мосгипротранс» — один из крупнейших в России. На территории Татарстана он работал в послевоенные годы, когда реконструировал линию Зеленый дол — Юдино — Казань.