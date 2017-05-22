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16:43 (мск), источник: РИА Новости

На плато Ай-Петри в Крыму начался добровольный снос самостроев

ЯЛТА, 22 мая — РИА Новости, Виктор Лященко. Добровольный снос самостроев начался в Крыму на плато Ай-Петри, хаотично застроенном гостиницами, кафе и торговыми точками.

Источник: РИА "Новости"

Проинспектировать процесс демонтажа приехал глава Крыма Сергей Аксенов. «Хочу сказать всем спасибо, что руководствуясь уважительным отношением к законам Российской Федерации и здравым смыслом, приняли решение и начали самостоятельно демонтаж всех конструкций», — сказал Аксенов.

По его словам, всем предпринимателям предложены альтернативные места. «Все сооружения 100% будут снесены без исключения. Никаких застроек здесь не останется. Процесс начался. Потом будет организовано благоустройство, частный подрядчик готов это сделать за внебюджетные средства. Здесь никакой застройки не планируется, главная задача — сформировать большую смотровую площадку с ограждениями, а впоследствии будет разработан экологический ландшафтный парк», — подчеркнул Аксенов.

В свою очередь землепользователь участка, на котором возведены постройки, директор фирмы «Шарм» Нариман Кутбэдинов сообщил, что под снос подпадает 45 объектов. Очистить площадку планируется за полтора месяца, после чего передать его в управление Ялты. Участок находился в аренде фирмы на 49 лет. Документы на него были получены при Украине. «Мы приняли решение добровольно освободить данный земельный участок, так как он находится в экологической зоне. Мы пришли с властями Крыма к общему диалогу демонтировать все строения, так как это заповедная зона и является визитной карточкой, жемчужиной Крыма», — сказал Кутбэдинов.

Аксенов подчеркнул, что другие застроенные места плато Ай-Петри также будут освобождены. «В заповедниках, заповедных территориях, на пляжах все шалманы будут ликвидированы», — заверил Аксенов.

В украинский период на Ай-Петри были самовольно построены незаконные объекты торговли, которые крымчане называют «шалманами». В кафе туристам предлагают еду и разливной алкоголь, который часто не сертифицирован. Попытки запретить незаконную деятельность на плато ранее наталкивались на сопротивление торговцев и столкновения с силовиками.

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