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17:37 (мск), источник: АиФ Волгоград

Жители взорвавшегося в Волгограде дома получат новое жилье через 2−3 месяца

В течение двух ближайших недель будет принят нормативный акт по отпуску жилищных сертификатов.

Часть жильцов обрушившегося в Волгограде дома получит новые квартиры уже через 2−3 месяца, а остальные — к новому году.

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», жильцам также к настоящему моменту представили четыре площадки для переезда. «В течение двух недель будет принят нормативный акт по отпуску жилищных сертификатов», — заявил губернатор Андрей Бочаров на прошедшем 22 мая совещании оперативного штаба.

Кроме того, глава региона сообщил, что жильцы из первого и второго подъездов уже вывезли свои вещи из здания. «В третьем и четвертом подъездах вещи вывезли частично, исходя из существующих возможностей, чтобы не подвергать людей опасности обрушения конструкций, а также травмам и гибели», — добавил Андрей Бочаров. Губернатор также отметил, что властям предстоит теперь определиться с источником финансирования разбора дома.

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