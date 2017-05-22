Жители взорвавшегося в Волгограде дома получат новое жилье через 2−3 месяца

Часть жильцов обрушившегося в Волгограде дома получит новые квартиры уже через 2−3 месяца, а остальные — к новому году.

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», жильцам также к настоящему моменту представили четыре площадки для переезда. «В течение двух недель будет принят нормативный акт по отпуску жилищных сертификатов», — заявил губернатор Андрей Бочаров на прошедшем 22 мая совещании оперативного штаба.

Кроме того, глава региона сообщил, что жильцы из первого и второго подъездов уже вывезли свои вещи из здания. «В третьем и четвертом подъездах вещи вывезли частично, исходя из существующих возможностей, чтобы не подвергать людей опасности обрушения конструкций, а также травмам и гибели», — добавил Андрей Бочаров. Губернатор также отметил, что властям предстоит теперь определиться с источником финансирования разбора дома.