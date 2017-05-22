«Нижегородпассажиравтотранс» получил 50 новых автобусов 22 мая

По словам губернатора Валерия Шанцева, автобусный парк Нижнего Новгорода до конца лета в целом пополнят 200 новых машин: 50 автобусов главе администрации переданы сегодня, а средства на покупку еще 150 машин уже перечислены областному центру.

Как отметил глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов, «закупка еще 50 автобусов средней вместимости уже объявлена, а до конца текущей недели будут проведены конкурсы на приобретение 100 низкопольных автобусов большой вместимости на газомоторном топливе».

«Таким образом, до конца лета парк “Нижегородпассажиравтотранса” обновится практически на 80%. Это очень хороший темп обновления и в самом скором времени нижегородцы будут передвигаться по городу в комфортных условиях. Это было бы невозможно без поддержки губернатора и правительства области», — сказал Сергей Белов.

В рамках инспекции Валерий Шанцев лично проехал на одном из автобусов в качестве пассажира. «Конечно, новая техника — это хорошее дело, но одновременно нужно обращать внимание на логистику: чтобы автобусы были правильно распределены по маршрутам в зависимости от востребованности нижегородцами, кроме того, нужно обращать внимание и на интервалы движения, не надо заставлять людей ждать», — подчеркнул глава региона.

По данным министерства транспорта и автомобильных дорог региона, новые автобусы марки «ЛиАЗ» адаптированы для людей с ограниченными возможностями, оснащены электронными табло и системой ГЛОНАСС. На данный момент автобусы проходят процедуру оформления документов и уже в начале июня выйдут на маршруты.

Как отметили в региональном минтрансе, на приобретение 50 дизельных полунизкопольных автобусов большой вместимости (ЛиАЗ) из областного бюджета Нижнему Новгороду выделена субсидия в размере 365 млн рублей.

Напомним, что в 2017—2018 гг. облправительство планировало выделить администрации Нижнего Новгорода 860 млн рублей на закупку 150 автобусов на газомоторном топливе.

Ранее сообщалось, что городская администрация рассчитывала провести аукцион на покупку 150 автобусов (50 — среднего класса и 100 — большой вместимости) в июне 2017 года.