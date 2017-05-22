Реальные денежные доходы населения в Калининградской области снизились

В Калининградской области в 2016 году снизились реальные денежные доходы населения. К уровню 2015 года они составили 92,4%. Об этом, как передает корреспондент «Нового Калининграда.Ru», говорится в отчете правительства об исполнении бюджета за прошлый год, опубликованном на сайте Калининградской областной Думы.

Номинальные среднедушевые денежные доходы в 2016 году составили 25 575,1 руб. в среднем за месяц. Это на 1,2% меньше, чем годом ранее. При этом в реальном выражении они уменьшились на 8%.

«Основную часть денежных доходов в 2016 году население региона расходовало на покупку товаров и оплату услуг, доля этой статьи расходов увеличилась по сравнению с 2015 годом на 4,5 процентных пункта и составила 73,5%., — говорится в отчете. — Также увеличилась доля расходов на оплату обязательных платежей и взносов (на 0,3%). Уменьшилась доля расходов на покупку валюты (на 0,9%) и на накопление сбережений (на 4,7%).

В декабре 2016 года среднедушевые доходы населения составили 35 097,5%.,&что ниже уровня декабря 2015 года. При этом потребительские расходы в декабре составили 21 588,7 рублей, что на 1,7% выше, чем в декабре 2015 года, отмечается в отчете.