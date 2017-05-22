Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни
Инфекционисты напомнили, чем опасны суши
Поклонская предложила проверить фонд Навального на коррупцию
Алина Кабаева появилась на публике в необычном образе (видео)
Как 35-летняя Ксения Собчак выглядит без макияжа (фото)
«Горючий лед» Китай объявил о начале энергетической революции
Елена Яковлева в образе Бабы Яги на съемках: первые фото
Николь Кидман представила фильм со своим участием в Канне
В Москве нашли 300 площадок под дома для жителе пятиэтажек
В России закончились деньги на помощь ипотечникам
Трупы бойцов ВСУ вывозят из Донбасса составами – Прилепин
В РФ не исключили "великого украинского файервола"
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
Жена Немцова затмила всех на закрытом бьюти-девичнике (фото)
Украинцы выстроились в очередь в Крым – СМИ
Захарова показала изящное тело в роскошном платье
Названы автомобили, на которых ездят по 10 и более лет
Автомобилисты и велосипедисты: права и обязанности
Фоторепортажи
860 лет назад родился Cид Вишес
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
8«Суперлюди» Японии
1080 лет парку Лос-Гласьярес
18:09 (мск), источник: РИА Новости

Арочные пролеты моста в Крым смонтируют к началу осени

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мая — РИА Новости, Иван Капустин. Самые габаритные конструкции моста в Крым — арочные пролеты общим весом почти 10 тысяч тонн — смонтируют в августе-сентябре 2017 года, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань».

Источник: РИА "Новости"

«В августе-сентябре этого года строителям моста в Крым предстоит провести уникальную операцию: перевезти и смонтировать на фарватерные опоры арочные пролеты общим весом почти 10 тысяч тонн. Установка столь габаритных конструкций в морской акватории проводится впервые в практике отечественного мостостроения. Деталями будущей морской операции мостостроители поделились с главными инженерами управлений федеральных автодорог», — говорится в сообщении.

Арки являются самыми габаритными конструкциями моста, вес железнодорожной арки составляет почти 6 тысяч тонн, а автодорожной — более 4 тысяч тонн. Длина каждой — 227 метров. Они пройдут на высоте 35 метров над судоходным фарватером Керчь-Еникальского канала, сохраняя таким образом пространство для беспрепятственного транзита судов.

«Сначала готовый железнодорожный арочный пролет поднимут со стапеля мощными домкратами и установят на перекаточные опоры (“тележки”). Затем арка “спустится” от стапеля к морю — по выкаточным пирсам. В конце пирсов сделаны вспомогательные опоры, на которые поместят арку для последующих операций. На этом этапе к работе подключится плавкран. С его помощью с арочного пролета отстыкуют его концевые элементы (они будут перевезены отдельно и смонтированы после подъема арки на проектную высоту). Конструкция будет готова к погрузке на плавучие опоры», — уточняют в пресс-службе.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Чудо в перьях: российскую телеведущую высмеяли в Каннах
РФ и Турция подписали заявление о снятии торговых ограничений
Путин поручил ускорить создание ракеты сверхтяжелого класса
Малкин посоветовал тренерам сборной России чаще летать в Америку
Эммануэль Макрон примет Владимира Путина в Версальском дворце
Саша Спилберг выступила в Госдуме
По делу Захарченко объявили в розыск полковника ФСБ
Сочинец выиграл в лотерею рекордную для России сумму
Спорт
Невеселая бронза России: итоги чемпионата мира по хоккею Сборная России, уступившая канадцам в полуфинале, заняла на турнире третье место, выиграв в "бронзовом" матче у Финляндии
Авто
«Асахи Касей» — новый японский кроссовер, который нельзя купить 24 мая в Йокогаме на выставке Automotive Engineering состоится мировая премьера электрического кроссовера Asahi Kasei AKXY
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Елена Яковлева в образе Бабы Яги на съемках: первые фото Популярную актрису невозможно узнать на первых кадрах картины «Последний богатырь»
Недвижимость
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
В Петербурге изменят нормы потребления коммунальных услуг
В России закончились деньги на помощь ипотечникам
Власти пояснили, как будут изымать единственное жилье
Леди
Как я сделала себе новые брови: личный опыт (фото) Редактор «Леди Mail.Ru» решила опробовать на себе процедуру микроблейдинга бровей — модную, но вызывающую противоречивые мнения. И вот что из этого получилось.
Дети
Фото мужа Марии Кожевниковой с сыном вызвало скандал Актриса столкнулась с агрессией со стороны подписчиков.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь