Арочные пролеты моста в Крым смонтируют к началу осени

«В августе-сентябре этого года строителям моста в Крым предстоит провести уникальную операцию: перевезти и смонтировать на фарватерные опоры арочные пролеты общим весом почти 10 тысяч тонн. Установка столь габаритных конструкций в морской акватории проводится впервые в практике отечественного мостостроения. Деталями будущей морской операции мостостроители поделились с главными инженерами управлений федеральных автодорог», — говорится в сообщении.

Арки являются самыми габаритными конструкциями моста, вес железнодорожной арки составляет почти 6 тысяч тонн, а автодорожной — более 4 тысяч тонн. Длина каждой — 227 метров. Они пройдут на высоте 35 метров над судоходным фарватером Керчь-Еникальского канала, сохраняя таким образом пространство для беспрепятственного транзита судов.

«Сначала готовый железнодорожный арочный пролет поднимут со стапеля мощными домкратами и установят на перекаточные опоры (“тележки”). Затем арка “спустится” от стапеля к морю — по выкаточным пирсам. В конце пирсов сделаны вспомогательные опоры, на которые поместят арку для последующих операций. На этом этапе к работе подключится плавкран. С его помощью с арочного пролета отстыкуют его концевые элементы (они будут перевезены отдельно и смонтированы после подъема арки на проектную высоту). Конструкция будет готова к погрузке на плавучие опоры», — уточняют в пресс-службе.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.