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18:56 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Строительство Третьего пересадочного контура завершится в 2020 году

На Третьем пересадочном контуре протяженностью 61 километр построят 32 станции.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Третий пересадочный контур (ТПК) метрополитена планируется достроить в 2020 году, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

В этом году будет запущен первый участок ТПК — от станции “Деловой центр” до “Петровского парка”, а в следующем году завершим работы на участке от “Петровского парка” до “Авиамоторной”.
Марат Хуснуллин.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства

Он добавил, что в 2018 году планируется начать проходку тоннелей на южных участках кольца.

«Мы вышли на площадки на южных участках от станции “Хорошёвская”. Сейчас здесь идет перенос инженерных коммуникаций. В следующем году начнется проходка тоннелей силами восьми тоннелепроходческих комплексов», — уточнил глава Стройкомплекса.

Полностью Третий пересадочный контур длиной 61 километр замкнется в 2020 году. На нем разместится 32 станции, благодаря которым разгрузятся радиальные направления подземки и железной дороги.

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