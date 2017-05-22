Android Pay заработает в России с 23 мая

Технология позволяет оплачивать товары в онлайн и оффлайн магазинах. Приложение совместимо со смартфонами на базе мобильной ОС Android 4.4 и выше, а также с «умными часами». В оффлайн-магазине услуга оплаты товаров доступна через терминалы NFC, потребители туже могут совершить оплату в онлайн-магазинах, которые поддерживают Android Pay.

Партнерами Android Pay в России выступают такие финансовые организации как Visa и MasterCard, МТС Банк, Альфа-Банк, ВТБ, «Тинькофф», Бинбанк, «АКбарс», Яндекс. Деньги, Сбербанк, Райффайзенбанк и др.