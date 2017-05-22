Android Pay заработает в России с 23 мая
Google объявила о запуске сервиса Android Pay в России. Платежная система заработает в РФ с 23 мая, приложение можно будет скачать в магазине приложений Google Play. Об этом на
Google объявила о запуске сервиса Android Pay в России. Платежная система заработает в РФ с 23 мая, приложение можно будет скачать в магазине приложений Google Play. Об этом на
Технология позволяет оплачивать товары в онлайн и оффлайн магазинах. Приложение совместимо со смартфонами на базе мобильной ОС Android 4.4 и выше, а также с «умными часами». В
Партнерами Android Pay в России выступают такие финансовые организации как Visa и MasterCard, МТС Банк,
В сегменте
Покупки товаров и услуг — одна из повседневных задач, 66% людей используют смартфоны именно для совершения покупок.
«Для защиты используется технология токенизации — ни данные о карте, ни полное имя, ни другая чувствительная информация на устройстве не хранится», — сказал он. Поэтому в случае потери или кражи устройства — преступник не сможет получить доступ к платежным данным.
Google запустила Android Pay полтора года назад, напомнил Кузнецов. С момента запуска она появилась в США и еще девяти странах мира.
Google не берет комиссию с транзакций через Android. Компании интересно в первую очередь обеспечить удовлетворение спроса пользователей.