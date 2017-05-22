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18:48 (мск), источник: RNS

Android Pay заработает в России с 23 мая

Google объявила о запуске сервиса Android Pay в России. Платежная система заработает в РФ с 23 мая, приложение можно будет скачать в магазине приложений Google Play. Об этом на пресс-конференции рассказал директор по маркетингу Google в России Дмитрий Кузнецов.

Источник: AP 2017

Технология позволяет оплачивать товары в онлайн и оффлайн магазинах. Приложение совместимо со смартфонами на базе мобильной ОС Android 4.4 и выше, а также с «умными часами». В оффлайн-магазине услуга оплаты товаров доступна через терминалы NFC, потребители туже могут совершить оплату в онлайн-магазинах, которые поддерживают Android Pay.

Партнерами Android Pay в России выступают такие финансовые организации как Visa и MasterCard, МТС Банк, Альфа-Банк, ВТБ, «Тинькофф», Бинбанк, «АКбарс», Яндекс. Деньги, Сбербанк, Райффайзенбанк и др.

В сегменте интернет-ритейла и онлайн-услуг Android Pay будут поддерживать Ozon, DeliveryClub, Lamoda, Uber, «Яндекс. Такси» и т. д.

Покупки товаров и услуг — одна из повседневных задач, 66% людей используют смартфоны именно для совершения покупок.
Дмитрий Кузнецов
директор по маркетингу Google в России

«Для защиты используется технология токенизации — ни данные о карте, ни полное имя, ни другая чувствительная информация на устройстве не хранится», — сказал он. Поэтому в случае потери или кражи устройства — преступник не сможет получить доступ к платежным данным.

Google запустила Android Pay полтора года назад, напомнил Кузнецов. С момента запуска она появилась в США и еще девяти странах мира.

Google не берет комиссию с транзакций через Android. Компании интересно в первую очередь обеспечить удовлетворение спроса пользователей.

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