В Петербурге вырубят сквер ради АЗС

Скверы не для всех

В Петербурге станет одним сквером меньше. Вместо него будет построена газонаполнительная станция, сообщает 22 мая «Квадрат» со ссылкой на «Канонер».

Сейчас сквер находится между Кубинской улицей и заправкой «Лукойла» (последняя расположена у дома 90).

Осенью 2016 года в нем был установлен памятник Ленину. Однако весной 2017-го монумент исчез, а сквер огородили высоким забором.

Известно, что на этом месте будет построена автозаправочная станция.